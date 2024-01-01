منافس مصر - بلباو يعلن تأخر انضمام نجم غانا لمعسكر بلاده

الإثنين، 01 يناير 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

إينياكي ويليامز - غانا - البرتغال

أعلن نادي أتليتك بلباو تأخر انضمام لاعبه الغاني إينياكي ويليامز في الانضمام لمعسكر منتخب بلاده الذي يستعد لخوض نهائيات بطولة أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثانية رفقة مصر وكاب فيردي وموزمبيق

وأفاد النادي في بيان مساء الاثنين: "يعاني لاعبنا إينياكي ويليامز من نزلة برد، وبعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة صباح اليوم في ليزاما، تقرر أن يحصل على راحة".

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وأضاف البيان "اللاعب تلقى العلاج اللازم وسيخضع يوم الثلاثاء لفحص جديد لكي يتمكن من الالتحاق بمعسكر منتخب غانا في أسرع وقت ممكن".

وأتم البيان "الجهاز الطبي للمنتخب الغاني تلقى إخطارًا بالفعل بحالة اللاعب".

وكانت محاولات النادي الإسباني في تأخير انضمام إينياكي ويليامز لمنتخب بلاده والمشاركة أمام إشبيلية قد فشلت.

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وأفاد النادي في بيان صباح الاثنين: "محاولاتنا فشلت في تأخير انضمام إينياكي ويليامز لمعسكر منتخب غانا حتى يلعب أمام إشبيلية يوم الخميس المقبل".

ويصطدم بلباو بإشبيلية مع عودة الدوري الإسباني للمنافسات بعد فترة راحة قصيرة.

وأضاف البيان وقتها "سينضم ويليامز لمعسكر غانا يوم الاثنين استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا".

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وتلعب غانا مباراتها الأولى ضد كاب فيردي يوم 15 يناير.

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