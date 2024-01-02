صلاح: هذه أسباب إهدار ركلة الجزاء أمام نيوكاسل وتغيير الحذاء

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 13:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ضد نيوكاسل

كشف محمد صلاح نجم ليفربول أسباب إهدار ركلة جزاء أمام نيوكاسل يونايتد، قبل التألق في الشوط الثاني من اللقاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ونجح صلاح في تسجيل هدفين وصناعة هدف في فوز الريدز 4-2 ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، بعدما أهدر ركلة جزاء.

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وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "تدربت ليلة مباراة نيوكاسل بالحذاء الذي أهدرت به ركلة الجزاء في الشوط الأول".

وأضاف "لست مؤمنا بالخرافات لأنني ألعب بالعديد من الأحذية. حين شعرت بأن الأمر قد يؤثر على تركيزي، قلت حسنًا، قم بتغيير الحذاء".

وأكمل "لم أحب أن ألعب الشوط الثاني وأنا أفكر بأنني (لم أسجل بهذا الحذاء). لذلك جعلت ذهني هادئا وركزت على المباراة".

وكان صلاح بهدفه الأول قد وصل إلى 150 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ليصبح خامس لاعب يحقق ذلك الإنجاز في المسابقة.(تفاصيل أكثر)

وتابع قائد منتخب مصر "أنا هادئ. أحاول القيام بعملي، أنا أتدرب دائما على تسديد ركلات الجزاء".

وأوضح "في الركلة الأولى كنت مشتتا لأن مدرب حراس نيوكاسل أشار لمارتن دوبرافكا بزاوية معينة، لذلك قلت (حسنًا، سدد في المنتصف)، لكنه تمكن من إنقاذ الكرة بشكل جيد للغاية".

وأتم لاعب المقاولون العرب السابق "في الركلة الثانية فعلت ما أفعله في التدريبات باستمرار".

المباراة كانت الأخيرة لصلاح مع ليفربول قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض نهائيات أمم إفريقيا هذا الشهر.

وسجل صلاح 18 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 332 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 204 أهداف وصنع 87 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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