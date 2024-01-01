عمرو أدهم لـ في الجول: سددنا جزءا من مستحقات مساعدي فيريرا.. وسننهي ملف رعاية سامسون

الإثنين، 01 يناير 2024 - 21:52

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن مستجدات عمل النادي في ملف المستحقات المالية الذي يجب تسديدها في الفترة المقبلة.

وقال أدهم لـFilGoal.com: "سددنا جزءا من مستحقات مساعدي جوسفالدو فيريرا وتم الاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي".

وأضاف "سوف نسدد حق رعاية سامسون والمقدر تقريبا بـ24 ألف دولار لنادي سيون 36 النيجيري".

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وأتم تصريحاته "نتفاوض مع نادي كاراكاس الفنزويلي للتوصل إلى تسوية بشأن باقي مستحقات صفقة سامسون، وكذلك مع سبوتنج لشبونة لرفع عقوبة إيقاف القيد".

وكان نادي ليون 36 النيجيري حصل على حكم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد عن الزمالك لحين سداد مبلغ حق رعاية سامسون.

سامسون البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف الزمالك في بداية الموسم الماضي وسجل هدفين مع الفريق.

وتقدر مستحقات النادي البرتغالي لدى نادي الزمالك بقرابة 1.5 مليون دولار.

وترجع الأزمة إلى عام 2015 حين عاد شيكابالا إلى الزمالك من لشبونة، حيث لم يسدد النادي الأبيض مبلغ قدره 510 ألف دولار.

وحكمت المحكمة الرياضية بسداد هذا المبلغ، وفائدة سنوية قدرها 10% من أغسطس 2015 وحتى تاريخ السداد الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك ألزمت المحكمة الزمالك بغرامة قيمتها 400 ألف دولار، عليها فائدة سنوية بنسبة 5% اعتبارا من 2016.

ويحتاج الزمالك للتوصل إلى تسوية حتى يتمكن من قيد اللاعبين اللاعبين في يناير المقبل.

الزمالك سبورتنج لشبونة سامسون
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