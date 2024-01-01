رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نيوكاسل

الإثنين، 01 يناير 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

يحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد ليصل إلى 150 هدفا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

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وكان الدولي المصري قد وصل لهدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي بشكل عام، هدفان بقميص تشيلسي و148 بقميص ليفربول.

الهدف المنتظر لصلاح سيجعله خامس لاعب في تاريخ الريدز يحقق هذا الإنجاز.

وسجل صلاح 16 هدفا في 25 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 331 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 202 هدف وصنع 86 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل
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