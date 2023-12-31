أرتيتا: إذا لعب أرسنال هكذا في المباريات المقبلة فلن نحقق أي شيء

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال استياءه الشديد من أداء فريقه في المباراة التي خسرها أمام فولام بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" بعد المباراة: "إنه يوم صعب حقًا وحزين للغاية".

وأضاف "قبل 3 أيام لعبنا مباراة وخسرناها (2-0 أمام وست هام) وكنا نعني الفوز بها. اليوم كانت أسوأ مبارياتنا في الموسم الحالي".

وأوضح "افتقرنا للسرعة والهدف الهجومي ولم نتمكن من السيطرة على المباراة وعانينا كثيرا".

وتابع " لم نفعل ما يكفي بالاستحواذ وفقدنا الكرة بسذاجة. لم نستحق الفوز. كانت لدينا الفرصة لإنهاء العام على صدارة الدوري ولكننا أنهيناه بشكل سيئ للغاية".

واختتم "إذا لعبنا كما لعبنا في المباريات الـ 19 السابقة سنكون في الصدارة بنهاية الدوري، ولكن إذا لعبنا كما لعبنا اليوم لن نقترب إطلاقا".

وتراجع أرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي إلى المركز الرابع وتوقف رصيده عند النقطة 40 بالتساوي مع مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة.

وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر والذي سيلعب غدا ضد نيوكاسل يونايتد.