ديكلان رايس: لا داعي للذعر على أرسنال

أرتيتا: إذا لعب أرسنال هكذا في المباريات المقبلة فلن نحقق أي شيء

ماركا: أتليتكو مدريد تواصل مع يونايتد لبحث إمكانية ضم جرينوود

سقوط ثاني على التوالي.. فولام يهزم أرسنال ويبعده أكثر عن الصدارة

انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (2)-(1) أرسنال.. خسارة جديدة للمدفعجية

تشكيل أرسنال - هافرتز ونيكيتاه أساسيان أمام فولام.. وجيسوس على مقاعد البدلاء

جوارديولا: سباق الدوري الإنجليزي متقارب للغاية.. وليفربول أفضل

تين هاج: هذا تفسيري للهزيمة أمام نوتنجهام

مواعيد مباريات الأحد 31 ديسمبر 2023.. أرسنال ضد فولام من أجل صدارة الدوري