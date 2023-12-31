مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (1)-(1) أرسنال.. توتنام (1)-(0) بورنموث
الأحد، 31 ديسمبر 2023 - 15:58
كتب : FilGoal
تستأنف مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي بمباراتين.
ويحل أرسنال ضيفا على فولام، بينما يستضيف توتنام فريق بورنموث.
ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 40 نقطة وبفارق نقطتين عن الصدارة، بينما فولام في المركز الرابع عشر بـ 21 نقطة، بينما توتنام في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.
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فولام (1)-(1) أرسنال
ق29 جووووول راؤول خيمينيز يسجل التعادل
ق14 ديفيد رايا يتألق
ق5 جوووول ساكا يسجل الأول
انطلاق المباراة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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توتنام (1)-(0) بورنموث
ق32 إصابة سار
ق9 جووووول سار يسجل الأول بتسديدة قوية
انطلاق المباراة
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