ياسر إبراهيم: غيابي عن أمم إفريقيا؟ أنا أول الداعمين لـ منتخب مصر.. وأحترم رؤية فيتوريا

عامر حسين يوضح سبب عدم تطبيق عقوبة على جنش بعد تصريحاته

جنش: لماذا يتم معاقبتي؟ هذه حقيقة تصريحاتي عن فيتوريا ومن حقي الدفاع عن لاعبي فيوتشر