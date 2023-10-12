قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة رفقة كل من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وأقيمت مراسم سحب القرعة اليوم الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

كما شهدت القرعة مواجهة نارية بين كوت ديفوار ونيجيريا في المجموعة الأولى.

هذا بالإضافة لقمة بين السنغال والكاميرون في المجموعة الثالثة.

وستقام البطولة في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وستقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها كوت ديفوار البطولة بعد نسخة عام 1984 وحينها ودع الأفيال البطولة من دور المجموعات.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار- نيجيريا- غينيا الاستوائية- غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر- غانا- كاب فيردي- موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال- الكاميرون- غينيا- جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر- بوركينا فاسو- موريتانيا- أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس- مالي- جنوب إفريقيا- ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا

وستقام البطولة في ست مدن وهم أبيدجان وسان بيدرو وياموسوكرو وبواكي وكورهوجو.

وكذلك ستقام البطولة عبر ست ملاعب وهم كالتالي:

الحسن واتارا ويتسع لـ60 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

فيلكس أوفوي بوانيي ويتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

السلام ويتسع لـ40 ألف متفرج ويقع في بواكي.

أمادو جون كوليبالي ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في كورهوجو.

لوران بوكو ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في سان بيدرو.

تشارليز كونان باني ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في ياموسوكرو.