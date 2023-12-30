قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 14:34

كتب : أحمد الخولي

مصر - سيراليون

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة النهائية المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

وعقد المدرب البرتغالي اليوم السبت مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله القائمة النهائية بعد إعلان نظيرتها المبدئية والتي كانت ضمت 55 لاعبا. (طالع القائمة المبدئية بالكامل من هنا)

وجاء القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ضمت 27 لاعبا كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد أبو جبل (البنك الأهلي)- محمد صبحي (الزمالك)

في الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- محمد عبد المنعم (الأهلي)- علي جبر (بيراميدز)- أسامة جلال (بيراميدز)- أحمد سامي (بيراميدز)- محمد هاني (الأهلي)- عمر كمال (مودرن فيوتشر)- أحمد فتوح (الزمالك)- محمد حمدي (بيراميدز)

في الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)- إمام عاشور (الأهلي)- محمد النني (أرسنال الإنجليزي)- مروان عطية (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)- أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)- محمود حمادة (المصري)

في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- مصطفى فتحي (بيراميدز)- محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)- عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي)- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)- أحمد حسن "كوكا" (بنديك سبور التركي)

ويغيب عن القائمة العديد من اللاعبين مثل عبد الله السعيد وحسين الشحات ومحمود حمدي "الونش" بعد تواجدهم في القائمة المبدئية.

هذا بالإضافة لمحمد مجدي "أفشة" وسام مرسي ورمضان صبحي ومحمد شريف.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.

وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه منتخب غانا في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 22 يناير.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في دور المجموعات في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.

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