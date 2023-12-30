مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) شيفيلد.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد لوتون في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل