مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) شيفيلد.. بداية المباراة

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد لوتون في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز
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