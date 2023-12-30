تعليق من فيتوريا على إرهاق لاعبي الأهلي.. وسبب عدم وعده بالفوز بأمم إفريقيا

رفض روي فيتوريا تقديم أي وعود قبل المشاركة في النسخة المقبلة نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار نهائيات البطولة التي تبدأ يوم 13 يناير 2024 وتنتهي في 11 فبراير من نفس الشهر.

وأجاب فيتوريا في مؤتمر صحفي "التعهد بعودة منتخب مصر لأمجاده الإفريقية؟ لا يوجد أي مدرب في الدنيا يستطيع الوعد هذا الوعد ولو قال ذلك سيكون غير صادق، ما أستطيع أن أوعد به أننا نريد خوض سبع مباريات وكلها نهائية وجاهزين لأي تحدي في البطولة، فزت بالكثير من الأشياء ولكن قبل تلك البطولات لم أوعدهم بالفوز باللقب بل كنت أوعدهم بأننا سنقاتل، طموحنا مرتفع جدا والثقة موجودة والروح التنافسية موجودة وهذا ما أستطيع التأكيد عليه، ولكننا سنواجه فرقا قوية ذات مستوى مرتفع وفي كل مرة سوف نقاتل من أجل الوصول لهدفنا".

وعن إرهاق لاعبي الأهلي أوضح "في الفترة المقبلة كل لاعب سينضم لنا سيعاني من نوع مختلف من الإرهاق ودورنا في ذلك الأسبوع أن نجعل كل اللاعبين على مستوى متوافق وأفضل استدعاء اللاعبين الذين يشاركون بكثرة عن هؤلاء الذين يشاركون بشكل قليل".

وأجاب "انضمام نفس الحراس هل هذا يغلق الباب أمام أي حارس آخر يتألق في الدوري مثل محمد بسام؟ لا أغلق الباب أمام أي شخص، أبو جبل تواجد معنا من قبل وشارك في أمم إفريقيا الأخيرة وأدى بشكل جيد جدا وهو لاعب يعرف ما نريده من حارس المرمى، اخترت أربعة حراس أرى أن أي منهم يستطيع اللعب في أي وقت وهناك بعض الإصابات التي يحدث فيها استشفاء ونراعي ذلك مع الحراس، لذا هم حراس يعرفون معنى التواجد ضمن المجموعة وفي أمم إفريقيا وليس معنى حديثي أن الآخرين ليسوا كذلك ولكن هؤلاء الأربعة يعرفون أسلوب العمل الخاص بنا في المنتخب، وكل المتواجدين في القائمة المبدئية الباب مازال مفتوح لانضمامهم في المستقبل".

وعن المنتخب الذي يتمنى أن يواجهه في النهائي لو تأهل منتخب مصر قال البرتغالي: "لا أستطيع اختيار فريقا معينا ولكن هناك أكثر من منتخب أتوقع وصوله للنهائي، لكنني الآن لن أنظر للنهائي الأخير لنا ولكن سأهتم فقط بالمباراة الأولى المقبلة لنا في البطولة ومن ثم مباراة الجولة الثانية، ومثلما حدث من قبل هناك مفاجآت عديدة وهذا يمكن أن يحدث في طريقنا أو خارج طريقنا، وما نريده هو الوصول لآخر نقطة".

وأتم مدرب منتخب مصر "متفق أن النتائج هي من توجه الرأي العام وتجلب لنا الدعم، وقت الفوز كل شيء يصبح جيدا ومع الهزيمة كل أصابع الاتهام يتم توجيهها نحو المدرب".

وتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ورفقة منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب البطولة تتواجد منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق. (طالع المجموعات)

وكان فيتوريا أعلن عن قائمة مبدئية للبطولة ضمت 55 لاعبا. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

فيما ضمت القائمة النهائية التي اختارها روي فيتوريا لخوض البطولة 27 لاعبا . (طالع التفاصيل)

ويغيب عن القائمة العديد من اللاعبين مثل عبد الله السعيد وحسين الشحات ومحمود حمدي "الونش" بعد تواجدهم في القائمة المبدئية.

FilGoal.com يستعرض معكم جدول مباريات منتخب مصر في البطولة.

الجولة الأولى: مصر × موزمبيق – 14 يناير 2024 – ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثانية: مصر × غانا – 18 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثالثة: مصر × كاب فيردي – 22 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وحال تأهلنا في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.

وفي حال التأهل كأفضل أصحاب المركز الثالث سيواجه منتخب مصر متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.

* سيتم حسم منافس منتخب مصر إذا تأهل الفراعنة في الصدارة بحسب هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة كأفضل أصحاب مركز ثالث.