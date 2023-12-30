مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد

أجاب روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على التساؤلات الخاصة باستبعاد الثنائي ياسر إبراهيم وعبد الله السعيد من القائمة النهائية للفراعنة في كأس إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار نهائيات البطولة التي تبدأ يوم 13 يناير 2024 وتنتهي في 11 فبراير من نفس الشهر.

وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي: " سبب استبعاد ياسر إبراهيم؟ لمرة واحدة استثنائية سأتحدث عن مركز معين وهو مركز المدافع، استبعاد ياسر جاء بعد دراسة أسلوب لعب كل المدافعين، ولدينا مدافعين على مستوى جيد جدا ومنهم اثنين لاعبين طولهما أكثر من 190 سم كما أن سنهم مازال صغيرا في السن وهذا مثل أسامة جلال ومحمد عبد المنعم، وأحمد سامي لاعب يعمل مثل الساعة السويسرية ومنضبط في كل شيء ويؤدي كل الأدوار بشكل مثالي، وكل اللاعبين تواجدوا معنا من قبل ويعرفوننا جيدا، وكل اللاعبين الذين اخترناهم مثل الساعات السويسرية".

وعن عبد الله السعيد أوضح "قدرت جاهزية عبد الله السعيد للمشاركة وأقدره جدا كلاعب واستمر حتى الوقت الأخير من الاختيارات لكن في النهاية اخترت لاعب آخر".

وواصل "سبب اختيار عبد الله السعيد في القائمة المبدئية؟ أقدره جدا كلاعب كرة وعلى المستوى الاحترافي، وقت تواجده في القائمة المبدئية كنت لا أريد فقدان أي فرصة حتى آخر لحظة للتفكير في اللاعب لديه المقدرة في الأسلوب الذي أرغب في الاعتماد عليه".

وأجاب "سبب استبعاد محمد شريف؟ هو من اللاعبين الذين ظلوا معي حتى آخر لحظة أفكر فيهم ولكن كان هدفي أن أختار ثلاث مهاجمين مختلفين عن بعضهم البعض ومع اختيار كوكا ومصطفى محمد وكهربا وأعرف أن كل منهم له أسلوب مختلف، ليست اختلافات كبيرة ولكن هذه قناعة شخصية لدي".

وتابع "أمم إفريقيا دائما يحدث فيها مفاجآت وكل ذلك كان يحدث بسبب اعتقادنا أن هناك مباراة سهلة أو هناك خصم نحن أفضل منه، لذا للفوز بشيء ما نريد الفوز بسبع مباريات نهائية، ومن أجل عبور النهائي الثاني يجب عبور النهائي الأول ضد موزمبيق وهذا ما سنعمل عليه مع كل اللاعبين، أهم مباراة لنا هي المباراة المقبلة فقط وألا نفكر فيما هو أبعد من ذلك".

وأكمل "هناك الكثير من اللاعبين في الدوري البرتغالي يلعبون من موزمبيق وكاب فيردي وإمكانيات تلك اللاعبين مرتفعة، لذا يجب أن نواجه كل خصم بأنه صعب وأنها مباراة قوية وهذا ما أستطيع أن أوعدكم به، وفي أي مباراة إن لم ندخل بقوتنا الضاربة فستكون هناك صعوبة علينا، لكنني أعرف قيمة منتخب مصر وأعرف ما أستطيع استغلاله لصالحنا في تلك المواقف، ونحن نتحلى بالجاهزية لمواجهة أي خصم في إفريقيا".

وأتم "سنسافر بقائمة تضم 27 لاعبا لأنه في أمم إفريقيا تحدث إصابات مختلفة وأتمنى أن نعود بلا أي إصابة، قوة الفرق ليست في المجموعة التي تخوض المباراة فقط بل في الأسرة والمجموعة ككل والتي تكون على قلب رجل واحد من أجل تمثيل منتخب مصر".

وتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ورفقة منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب البطولة تتواجد منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق. (طالع المجموعات)

وكان فيتوريا أعلن عن قائمة مبدئية للبطولة ضمت 55 لاعبا. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

فيما ضمت القائمة النهائية التي اختارها روي فيتوريا لخوض البطولة 27 لاعبا. (طالع التفاصيل)

ويغيب عن القائمة العديد من اللاعبين مثل عبد الله السعيد وحسين الشحات ومحمود حمدي "الونش" بعد تواجدهم في القائمة المبدئية.