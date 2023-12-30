فيتوريا يكشف سبب ضم الشناوي وصبحي.. واستبعاد الشحات

كشف البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر سبب ضم الثنائي أحمد الشناوي ومحمد صبحي، وكذلك استبعاد حسين الشحات من القائمة النهائية لكأس أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار نهائيات البطولة التي تبدأ يوم 13 يناير 2024 وتنتهي في 11 فبراير من نفس الشهر.

وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي: "أحمد الشناوي حارس لديه مقدرة وكفاءة عالية وهو اختياري ومن الأشخاص الذين أقدرهم في المنتخب. اعتمدت على أربعة حراس ولو أي منهم سيلعب في المباراة المقبلة فليس لدي أي مشكلة وهو سيكون جاهز في بداية أسبوع العمل مع معسكر المنتخب".

وواصل "أما بالنسبة لمحمد صبحي فلو هو من سيلعب في المباراة المقبلة فلن يصبح لدي أي مشكلة في أن يشارك ومعنى هذا أنني أثق فيه وهو لاعب لمستقبل منتخب مصر، وفي النهاية هذا رأيي كمدرب ومسؤول عن منتخب مصر".

وتابع "تواجد محمد صبحي وأحمد فتوح؟ كان قرارا أخذ مني وقتا في التفكير ولكنني أثق في فتوح وأتمنى أن يكون في مستواه في البطولة وهو لاعب رائع نراهن عليه للمستقبل".

وعن استبعاد حسين الشحات رغم تألقه مع الأهلي أوضح "بالنسبة لحسين الشحات أعرف أنه مازال تحت الفحص الطبي وسيجري أشعة ليعرف حجم إصابته ولكنني رأيت أن الوقت ليس متاحا للانتظار وهذا سبب استبعاده، وفي مركزه يتواجد أكثر من عنصر ولم أكن أريد تأخير الاختيارات".

وشدد "أنا هنا منذ عام ونصف وخلقنا شخصية لمنتخب مصر واضحة في المباريات لعبنا ضد العديد من الخصوم ولكن أسلوبنا ظل كما هو سواء كان فريقا قويا أو فريق أقل في المستوى".

وأتم "بعد مباراة تنزانيا الودية سنعطي راحة للاعبين ليوم لزيارة أسرهم قبل السفر إلى كوت ديفوار في التاسع من شهر يناير المقبل وأتمنى الاستمرار حتى نهاية البطولة".

وتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ورفقة منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب البطولة تتواجد منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق. (طالع المجموعات)

وكان فيتوريا أعلن عن قائمة مبدئية للبطولة ضمت 55 لاعبا. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

فيما ضمت القائمة النهائية التي اختارها روي فيتوريا لخوض البطولة 27 لاعبا . (طالع التفاصيل)

ويغيب عن القائمة العديد من اللاعبين مثل عبد الله السعيد وحسين الشحات ومحمود حمدي "الونش" بعد تواجدهم في القائمة المبدئية.

تواجد كهربا وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ✔️ غياب السعيد والونش وسام مرسي ❌ تعرف على قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا 2023 🇪🇬 pic.twitter.com/Mzj3Ah2v5c — FilGoal (@FilGoal) December 30, 2023

FilGoal.com يستعرض معكم جدول مباريات منتخب مصر في البطولة.

الجولة الأولى: مصر × موزمبيق – 14 يناير 2024 – ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثانية: مصر × غانا – 18 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثالثة: مصر × كاب فيردي – 22 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وحال تأهلنا في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.

وفي حال التأهل كأفضل أصحاب المركز الثالث سيواجه منتخب مصر متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.

* سيتم حسم منافس منتخب مصر إذا تأهل الفراعنة في الصدارة بحسب هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة كأفضل أصحاب مركز ثالث.