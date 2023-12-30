سام مرسي وياسر إبراهيم وشريف.. كل المستبعدين من منتخب مصر في أمم إفريقيا

يستعرض FilGoal.com أسماء المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية التي أعلنها روي فيتوريا مدرب الفراعنة لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار نهائيات البطولة التي تبدأ يوم 13 يناير 2024 وتنتهي في 11 فبراير من نفس الشهر.

وكان فيتوريا أعلن عن قائمة مبدئية للبطولة ضمت 55 لاعبا. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

فيما ضمت القائمة النهائية التي اختارها روي فيتوريا لخوض البطولة 27 لاعبا . (طالع التفاصيل)

وتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ورفقة منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب البطولة تتواجد منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق. (طالع المجموعات)

ويغيب عن القائمة العديد من اللاعبين مثل عبد الله السعيد وحسين الشحات ومحمود حمدي "الونش" بعد تواجدهم في القائمة المبدئية.

واستبعد فيتوريا الأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد بسام - محمود جاد - محمد عواد

الدفاع: محمود حمدي الونش - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - رامي ربيعة - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع

الهجوم: أحمد ياسر ريان - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة - محمد شريف.

ويستهل الفراعنة مشوارهم أمام موزمبيق يوم 14 يناير ثم مواجهة غانا يوم 18 قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22.

FilGoal.com يستعرض معكم جدول مباريات منتخب مصر في البطولة.

الجولة الأولى: مصر × موزمبيق – 14 يناير 2024 – ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثانية: مصر × غانا – 18 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثالثة: مصر × كاب فيردي – 22 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وحال تأهلنا في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.

وفي حال التأهل كأفضل أصحاب المركز الثالث سيواجه منتخب مصر متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.

* سيتم حسم منافس منتخب مصر إذا تأهل الفراعنة في الصدارة بحسب هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة كأفضل أصحاب مركز ثالث.

وستقام البطولة عبر ست ملاعب وهم كالتالي:

الحسن واتارا ويتسع لـ60 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

فيلكس أوفوي بوانيي ويتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

السلام ويتسع لـ40 ألف متفرج ويقع في بواكي.

أمادو جون كوليبالي ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في كورهوجو.

لوران بوكو ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في سان بيدرو.