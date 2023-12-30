موسم الرياض يوضح أسباب إلغاء كأس السوبر التركي

أعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض أسباب إلغاء مباراة السوبر التركي بين جالاتاسراي وفنربخشة.

ولم تقم المباراة في موعدها المحدد على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، وبحسب التقارير فإن الأسباب سياسية. (طالع التفاصيل)

وعرض نادي بيشكتاش التركي استضافة ملعبه للسوبر التركي لاحقا. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان موسم الرياض

"إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي فنربخشة وجالاتاسراي، المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

وقد كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية.

كما تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".

بيان عن مباراة السوبر التركي في العاصمة السعودية الرياض pic.twitter.com/ZKDReocQEZ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 29, 2023

ولم يصل لاعبو بطل الدوري والكأس التركي إلى ملعب الأول بارك الذي كان منتظرا أن يستضيف اللقاء في الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة من مساء الجمعة.

وقبل انطلاق المباراة بأقل من ساعة كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عدم وصول لاعبي الفريقين ووجود مناقشات بين المسؤولين السعوديين والأتراك حول موقف إقامة اللقاء.

الأسباب سياسية؟

أشارت تقارير سابقة إلى أن السلطات السعودية رفضت السماح للفريقين بارتداء قمصان مصطفى كمال أتاتورك للإحماء على أرض الملعب، والاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية.

وكان من المتوقع أن يذهب كلا الناديين إلى المباراة حاملين لافتات تحتوي على كلمات أتاتورك. ورفض المسؤولون السعوديون ذلك.

وسبق وأن صرّح مراد بركات مدير الاتصالات لنادي جالاتاسراي للنسخة التركية من BBC: "إذا لم يتم عزف النشيد الوطني، فلن ننزل إلى الملعب".

وكانت وكالة الأناضول التركية قد كشفت في وقت سابق صباح اليوم الجمعة إن "مباراة السوبر ستبدأ بحضور العلم التركي وفعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية ودقيقة صمت على شهدائنا ونشيدنا الوطني يقرأه الفنان نورم إندر. من فضلكم لا تنتبهوا للمعلومات المضللة حول هذا الموضوع".

وزُعم أن السلطات السعودية لم تسمح بغناء النشيد الوطني التركي، ورفع ملصق أتاتورك ولافتة "سلام في الوطن، سلام في العالم"، وارتداء قمصان أتاتورك في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

ولم يصدر الناديان أو الاتحاد التركي أو السعودي أي بيان رسمي بشأن المباراة.

وأقيم السوبر التركي خارج البلاد في 4 مناسبات سابقة بين ألمانيا وقطر.

ويعد جالاتاسراي بطل الدوري التركي وفنربخشة بطل كأس تركيا، وسبق وأن ألتقيا يوم الأحد الماضي في قمة الدوري التركي وانتهت بالتعادل السلبي.

يذكر أن المملكة تستعد لاستضافة السوبر الإيطالي والإسباني في شهر يناير المقبل.