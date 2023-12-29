إلغاء السوبر التركي في السعودية بين جالاتاسراي وفنربخشة.. وتقارير توضح الأسباب السياسية

ألغيت مباراة جالاتاسراي وفنربخشة في كأس السوبر التركي والتي كان مقررا إقامتها في المملكة العربية السعودية.

ولم يصل لاعبو بطل الدوري والكأس التركي إلى ملعب الأول بارك الذي كان منتظرا أن يستضيف اللقاء في الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

وقبل انطلاق المباراة بأقل من ساعة كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عدم وصول لاعبي الفريقين ووجود مناقشات بين المسؤولين السعوديين والأتراك حول موقف إقامة اللقاء.

وذكرت قناة "TRT Spor" التركية أن لاعبي فريق جالاتاسراي تم إخطارهم من قِبل النادي بأن المباراة لن تقام.

والتقطت عدسات الصحف السعودية مسؤولو معدات جالاتاسراي يغادرون الملعب.

الأسباب سياسية؟

أشارت تقارير سابقة إلى أن السلطات السعودية رفضت السماح للفريقين بارتداء قمصان مصطفى كمال أتاتورك للإحماء على أرض الملعب، والاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية.

وكان من المتوقع أن يذهب كلا الناديين إلى المباراة حاملين لافتات تحتوي على كلمات أتاتورك. ورفض المسؤولون السعوديون ذلك.

وسبق وأن صرّح مراد بركات مدير الاتصالات لنادي جالاتاسراي للنسخة التركية من BBC: "إذا لم يتم عزف النشيد الوطني، فلن ننزل إلى الملعب".

وكانت وكالة الأناضول التركية قد كشفت في وقت سابق صباح اليوم الجمعة إن "مباراة السوبر ستبدأ بحضور العلم التركي وفعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية ودقيقة صمت على شهدائنا ونشيدنا الوطني يقرأه الفنان نورم إندر. من فضلكم لا تنتبهوا للمعلومات المضللة حول هذا الموضوع".

وزُعم أن السلطات السعودية لم تسمح بغناء النشيد الوطني التركي، ورفع ملصق أتاتورك ولافتة "سلام في الوطن، سلام في العالم"، وارتداء قمصان أتاتورك في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

ولم يصدر الناديان أو الاتحاد التركي أو السعودي أي بيان رسمي بشأن المباراة.

وأقيم السوبر التركي خارج البلاد في 4 مناسبات سابقة بين ألمانيا وقطر.

ويعد جالاتاسراي بطل الدوري التركي وفنربخشة بطل كأس تركيا، وسبق وأن ألتقيا يوم الأحد الماضي في قمة الدوري التركي وانتهت بالتعادل السلبي.

يذكر أن المملكة تستعد لاستضافة السوبر الإيطالي والإسباني في شهر يناير المقبل.