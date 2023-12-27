انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (3) مانشستر سيتي.. انتصار الضيوف

أنياء سيئة من جوارديولا عن هالاند

تشكيل تشيلسي - نكونكو أساسي لأول مرة مع الأرزق في مواجهة كريستال بالاس

فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري