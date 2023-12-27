انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (3) مانشستر سيتي.. انتصار الضيوف

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 22:11

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - إيفرتون ومانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب جوديسون بارك في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار سيتي بثلاثة أهداف لهدف.

ق86: جووووووووووووول بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الثالث لسيتي بعد خطا فادح من بيكفورد.

ق64: جووووووووووول سيتي يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء عن طريق ألفاريز.

ق62: ركلة جزاء لسيتي بداعي لمسة يد على أمادو أونانا.

ق53: جووووووووووول فودين يدرك التعادل لسيتي بتسديدة يسارية زاحفة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدف دون رد.

ق38: تسديدة من هاريسون تصدى لها إيدرسون.

ق29: جووووووووول أوووووول لإيفرتون عن طريق جاك هاريسون.

ق15: بيكفورد يتألق أمام انفراد نونيز وتابع ألفاريز الكرة لكنه سددها بجوار المرمى.

ق12: تسديدة من فودين مرت إلى خارج الملعب.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
من يستطيع إيقاف أبطال العالم؟ سيتي يدك إيفرتون بثلاثية بثنائية مودريك ومادويكي.. تشيلسي يحقق فوزا قاتلا على كريستال بالاس أنياء سيئة من جوارديولا عن هالاند تشكيل مانشستر سيتي – رودري أساسي.. وألفاريز يقود الهجوم ضد إيفرتون الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف سام مرسي تشكيل تشيلسي - نكونكو أساسي لأول مرة مع الأرزق في مواجهة كريستال بالاس فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري مؤتمر أرتيتا عن انتقالات يناير وموعد مجهول لرحيل بارتي وتومياسو لأمم إفريقيا وآسيا
أخر الأخبار
طالب بثورة في التعاقدات.. الشباب يقيل الكرواتي إيجور بيسكان 3 ساعة | سعودي في الجول
من يستطيع إيقاف أبطال العالم؟ سيتي يدك إيفرتون بثلاثية 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
السوبر المصري - ميهوب: طموح فيوتشر الفوز باللقب 3 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: الأهلي قدم عرضا لضم مهاجم سيريس السويدي 4 ساعة | الكرة المصرية
بثنائية مودريك ومادويكي.. تشيلسي يحقق فوزا قاتلا على كريستال بالاس 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيبو: جاهزون لمواجهة مودرن فيوتشر.. والأهلي يقاتل حتى صافرة النهاية 4 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تطورات إصابة مصطفى شلبي وموقفه من العودة للمران 4 ساعة | الدوري المصري
لايبزيج يتعاقد مع أسطورة "نابولي يا سلام" 5 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز