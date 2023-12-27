انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (3) مانشستر سيتي.. انتصار الضيوف
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 22:11
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب جوديسون بارك في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بانتصار سيتي بثلاثة أهداف لهدف.
ق86: جووووووووووووول بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الثالث لسيتي بعد خطا فادح من بيكفورد.
ق64: جووووووووووول سيتي يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء عن طريق ألفاريز.
ق62: ركلة جزاء لسيتي بداعي لمسة يد على أمادو أونانا.
ق53: جووووووووووول فودين يدرك التعادل لسيتي بتسديدة يسارية زاحفة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدف دون رد.
ق38: تسديدة من هاريسون تصدى لها إيدرسون.
ق29: جووووووووول أوووووول لإيفرتون عن طريق جاك هاريسون.
ق15: بيكفورد يتألق أمام انفراد نونيز وتابع ألفاريز الكرة لكنه سددها بجوار المرمى.
ق12: تسديدة من فودين مرت إلى خارج الملعب.
انطلاق المباراة.