تشكيل مانشستر سيتي – رودري أساسي.. وألفاريز يقود الهجوم ضد إيفرتون

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 21:21

كتب : FilGoal

رودري - كايل ووكر - جون أرياس

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد رودري في التشكيل الأساسي بعد الإصابة التي تعرض لها ضد فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية.

وكان سيتي فاز بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على منافسه البرازيلي بثلاثية دون رد.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: ناثان أكي- مانويل أكانجي- جون ستونز- كايل ووكر

في الوسط: رودري- ماتيوس نونيز- بيرناردو سيلفا

في الهجوم: جاك جريليش- جوليان ألفاريز- فيل فودين

ويحتل سيتي المركز الخامس في الترتيب بـ34 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ17 بـ16 نقطة.

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