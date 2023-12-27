الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف سام مرسي

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 21:04

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف سام مرسي قائد إبسويتش تاون ولاعب منتخب مصر لمباراة واحدة بأثر فوري.

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

إبسويتش تاون

جاء ذلك بسبب تعليقاته على حكم مباراة فريقه ضد ميدلزبره والتي أقيمت في التاسع من شهر ديسمبر الجاري في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأوضح موقع إبسويتش تاون الرسمي اليوم الأربعاء أن سام مرسي تقبل العقوبة وهو والنادي لن يقوما بالإدلاء بأي تصريحات حولها

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وتعود القصة إلى الجولة 20 حينما فاز إبسويتش على ميدلزبره بهدفين دون رد خارج ملعبه.

وحصل سام مرسي آنذاك على بطاقة صفراء في الثواني الأخيرة من المباراة.

وتحدث بعدها لاعب منتخب مصر قائلا: "لقد شعرت بخيبة أمل بعد المباراة لمجرد وجود خطأ، وصلت الكرة إلي ومررتها وبعدها أطلق الحكم صافرته لأنه مع بقاء 30 ثانية على نهاية اللقاء ومع تقدمنا بهدفين دون رد والكرة في نصف ملعبهم فآخر شيء يحاول اللاعب فعله هو ركل الكرة بعيدا".

ويحتل إبسويتش المركز الثاني في الدرجة الأولى بـ53 نقطة بفارق ست نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة للدوري الإنجليزي.

سام مرسي إبسويتش تاون
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