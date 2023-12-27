فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري

حث فيرجيل فان دايك قائد ليفربول زملائه على ضرورة التعامل جيدا مع خسارتهم لنجم الفريق محمد صلاح بسبب رحيله عنه في شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يرحل صلاح عن ليفربول من أجل الانضمام لمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وتحدث فان دايك لموقع "ليفربول إيكو" قائلا: "من الجيد للاعبين في الهجوم تسجيل الأهداف مثل داروين نونيز وديوجو جوتا، كما أن كودي جاكبو قدم مباراة استثنائية".

وأكمل "يجب على الكل أن يدفع نفسه للأمام هذه هي الطريقة الوحيدة للتحسن".

وتابع "اللاعبون الآخرون يجب أن يتحسنوا كذلك فنحن يجب أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح، لدينا العديد من اللاعبين في الهجوم الذين يستطيعون صناعة الفارق".

وعن تصدر ليفربول للدوري الإنجليزي وهل يفكر الفريق في الفوز باللقب رد فان دايك بحسم "نحن لا نتحدث عن الفوز بالدوري في تلك المرحلة، ولا أعتقد أن أي من اللاعبين يفكر في ذلك لأنه من خبراتنا فكل شيء يمكن أن يحدثط.

وواصل "نحن نسعى لتحقيق الثبات والفوز بالمباريات المقبلة قبل التفكير في الفوز باللقب، لقد كان ذلك مفتاح نجاحنا سابقا".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ42 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه أرسنال وللأخير لقاء أقل بعد مرور 19 جولة.