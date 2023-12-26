من كان يسجل لهم أحرز في مرماهم هاتريك.. وود ينتزع فوزا لفورست على نيوكاسل

قلب فريق نوتينجهام فورست النتيجة على منافسه نيوكاسل بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف نيوكاسل أليكساندر إيزاك، بينما أحرز كريس وود ثلاثية فورست أي هاتريك.

ولعب وود في نيوكاسل من شتاء 2022 حتى يناير 2023.

وحقق وود العديد من الأرقام بعد الهاتريك:

- ثامن لاعب يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

- رابع لاعب يسجل هاتريك في مرمى فريقه السابق في الدوري الإنجليزي.

- سابع لاعب يسجل 3 أهداف في فترة "البوكسينج داي".

- أول لاعب يسجل هاتريك في "البوكسينج داي" منذ هاري كين في عام 2017.

وخسر نيوكاسل للمباراة الثالثة على التوالي إذ هُزم في مرتين في الدوري الإنجليزي من لوتون تاون والآن فورست ومرة في كأس الرابطة الإنجليزية من تشيلسي.

وعلى الجانب الآخر يعتبر هذا هو أول فوز لنونو سانتو المدير الفني الجديد لنوتينجهام فورست إذ خسر في المباراة الأولى ضد بورنموث.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فورست ليصل للنقطة 17 في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 29 في المركز السابع.

التشكيل

بدأ إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل بالثلاثي الهجومي ميجيل ألميرون وإيزاك وأنتوني جوردون.

وعلى الجانب الآخر أشرك سانتو المدير الفني لفورست بمهاجم وحيد وود.

للاعبي الفانتازي: ويلسون على دكة البدلاء. 👀 عودة تريبير، وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل أمام نوتنجهام #في_إنجلترا pic.twitter.com/9KyNAo23yZ — FilGoal (@FilGoal) December 26, 2023

إثارة متأخرة في الشوط الأول

لم يبدأ الشوط الأول بأفضل طريقة ممكنة فكان الإيقاع منخفضا، حتى تمكن إيزاك من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 20 وأكدت تقنية الفيديو صحتها، وسجلها بنجاح.

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إيساك يعلن عن بداية الكارنافال في ملعب سانت جيمس بارك #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/ef5LYj5hFA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2023

وسجل وود هدف التعادل في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول بعد تحول هجومي سريع لفورست لتصل إلى إلانجا ويلعب عرضية أرضية ويسدد وود الكرة مباشرة في المرمى الخالي.

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GOAL!!!



This time Elanga does square it to Chris Wood and the former Magpie scores to make it 1-1.



Give credit to the referee for allowing the play to continue on the counter - but should Kieran Trippier ensured he made the foul on the half-way line?!#beINPL #NUFC #NFFC pic.twitter.com/OfiX06UlLn — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 26, 2023

وكاد إيزاك أن يسجل هدف التقدم من جديد في الدقيقة الثالثة في الوقت بدلا من الضائع بعد رأسية خطيرة تصدى لها مات ترنر حارس مرمى فورست بصعوبة.

وود لا يرحم فريقه السابق

لم يكتف وود بهدفه الأول فقط بل أضاف الثاني والثالث ليكمل الهاتريك ولا يرحم نيوكاسل فريقه السابق.

في الدقيقة 53 أحرز وود الهدف الثاني بطريقة رائعة للغاية بعد مراوغته لدان برن مدافع نيوكاسل وسدد مباشرة في مرمى دوبرافكا.

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GOAL!!!



Chris Wood scores again on the counter-attack with a sublime finish but AGAIN credit goes to referee Chris Kavanagh for allowing play to continue!#beINPL #NFFC #NUFC pic.twitter.com/88zscqgdMj — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 26, 2023

وأنهى وود آمال نيوكاسل في الدقيقة 59 بتسجيله هدف مذهل آخر بعد تسلله خلف الدفاع واستقبل تمريرة وانفرد بها بدوبرافكا وراوغه ليكمل هاتريك الخاص به.

وحاول نيوكاسل أن يقلص الفارق في الدقائق المتبقية لكن فريق رجال سانتو أغلق المساحات على نيوكاسل بشكل تام ليخطف الفوز.