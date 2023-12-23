كلوب: تسيميكاس سيغيب لفترة طويلة.. وكيف أرسنال بهذه القوة؟

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول انبهاره بقوة أرسنال بعد تعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

وتعادل الفريقان في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي بفضل هدفي جابريل ماجاليس ومحمد صلاح.

وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "يا إلهي، كيف أرسنال بهذه القوة؟ الأخبار الجيدة أننا جيدين بنفس القدر".

وأضاف "في لقاء مثل هذا، أن تستقبل هدفا من ركلة ثابتة فهذا صعب، خاصة مع سرعة أرسنال، لكن طريقة لعبنا للمباراة وكيف بدأنا الشوط الثاني فكان لابد أن نسجل".

وأكمل "مررنا بدلا من أن نسدد، 4 أو 5 مرات فعلنا ذلك، وهذا درس، لكن إجمالا المباراة رائعة".

وردا على وجود لمسة يد ضد أوديجارد أجاب: "لقطة ركلة الجزاء هي موقف غريب، لا أعلم إذا رأها الحكم، لكنني لست متأكدا من إنها ركلة جزاء".

وأتم عبر شبكة سكاي سبورتس: "إصابة كوستاس تسيميكاس كسر في الترقوة وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وسننتظر موقف روبرتسون".

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GOAL!!!



Mohamed Salah equalises after a brilliant pass from Trent Alexander-Arnold and he unleashes an unstoppable shot past David Raya!!!



The Egyptian King does it again!#beINPL #LFC #AFC pic.twitter.com/Ukb0wX1NKx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 23, 2023

وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

كما وصل لمساهمته التهديفية رقم 121 في 120 مباراة على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي مع ليفربول، بواقع 88 هدفا و33 تمريرة حاسمة، كأكثر لاعب في تاريخ النادي، متفوقا على ستيفن جيرارد الذي يملك 120 مساهمة.

ووصل صلاح إلى 12 هدفا في الموسم الحالي من الدوري بينما لم يسجل أي لاعب آخر من ليفربول أكثر من 4 أهداف حتى الآن.

الرقم السلبي الوحيد أن ليفربول لم يفُز على أي من خصومه في الستة الكبار لإنجلترا، حيث تعادل مع أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وخسر أمام توتنام.

التعادل ترك أرسنال على الصدارة برصيد 40 نقطة، وجعل ليفربول يرتقي للمركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا الذي تراجع للمركز الثالث.