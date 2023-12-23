مويس: بعنا أفضل لاعب في إنجلترا في بداية الموسم.. وباكيتا لا يشعر بالخوف

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 17:43

كتب : FilGoal

ديفيد مويس - فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

يرى دافيد مويس مدرب وست هام إن لاعبه لوكاس باكيتا لا يخاف من إعطاء التمريرات في أي مكان بالملعب.

وحقق وست هام الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل على ملعب لندن الأولمبي في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مويس عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "أعتقد أننا تحسنا كثيرا في الشوط الثاني وقلت للاعبين بين الشوطين إننا لم نهددهم بشكل كافي وكنا نحتاج لشخص ما ليقدم تمريرة مثالية كما فعل باكيتا".

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واستمر "باكيتا لا يعرف الخوق وهو على استعداد لتلقي التمريرات وإرسالها في أي مكان".

وقدم باكيتا تمريرة الهدف الأول لبوين بطريقة رائعة.

وتابع "بوين يتصر كشص يريد أن يصبح هدافا وقد أظهر اليوم جاهزيته لذلك".

وأضاف "لقد مررنا بأسبوع صعب وخضنا 3 مباريات في 6 أيام وكان عليناة أن نوفق بينهم وكنا نشعر بخيبة الأمل بسبب ما حدث في مواجهة ليفربول".

وأتم "احتلال المركز السادس قبل أعياد الميلاد شيء رائع، لقد قمنا ببيع رايس في بداية الموسم وهو أفضل لاعب في إنجلترا ومع ذلك نريد الاستمرار في بناء الفريق وجعله أفضل، لديك دائما الفرصة لخسارة لاعبين جيدين ولكن عليك إيجاد الطريقة للتغلبه على ذلك".

وارتفع رصيد وست هام للنطقة الـ 30 في المركز السادس، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 28 في المركز الثامن.

دافيد مويس وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز
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