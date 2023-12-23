بدون التسجيل للمرة الرابعة على التوالي.. مانشستر يونايتد يخسر من وست هام

حقق وست هام الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب لندن الأولمبي بالجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية وست هام في المباراة كل من جارود بوين ومحمد قدوس.

الفوز رفع رصيد وست هام للنقطة الـ 30 في المركز السادس، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 28 في المركز الثامن.

واستمر إريك تين هاج بدون تحقيق الفوز خارج أرضه على الفرق التسعة الكبرى في الدوري الإنجليزي منذ توليه مانشستر يونايتد.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي بجميع البطولات.

ولم يسجل مانشستر يونايتد أي هدف في آخر 6 ساعات بجميع المباريات لأول مرة منذ عام 1992.

وخسر مانشستر يونايتد 20 مباراة في سنة ميلادية واحدة لأول مرة منذ عام 1989.

التشكيل

بدأ ويلي كامبوالا في خط دفاع مانشستر يونايتد للمرة الأولى بسبب مرض رافاييل فاران.

🔴 تشكيل مانشستر يونايتد -ويلي كامبوالا يشارك لأول مرة ضد وست هام pic.twitter.com/EFnh7WQ2ja — FilGoal (@FilGoal) December 23, 2023

أحداث المباراة

لم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص سوى بانفراد أهدره أليخاندرو جارناتشو بعد تمريرة من أنتوني.

في الشوط الثاني تألق أونانا في الدقيقة الـ 55 ومنع بوين من التسجيل برأسية رائعة.

صمود أونانا لم يستمر طويلا وعاد بوين وسجل تلك المرة بانفراد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك.

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بوين يهز شباك مانشستر يونايتد مستغلاً تمريرة حريرية من باكيتا#الدوري_الإنجليزي #وست_هام_يونايتد pic.twitter.com/Db3ZrR8W9P — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023

وبعد 6 دقائق أضاف وست هام الهدف الثاني عن طريق قدوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ من كوبي ماينو.

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وسيعلب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر ضد أسيتون فيلا على ملعب أولد ترافورد، بينما سيحل وست هام ضيفا على أرسنال.