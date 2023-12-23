بدون التسجيل للمرة الرابعة على التوالي.. مانشستر يونايتد يخسر من وست هام

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 16:34

كتب : FilGoal

وست هام ضد مانشستر يونايتد

حقق وست هام الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب لندن الأولمبي بالجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية وست هام في المباراة كل من جارود بوين ومحمد قدوس.

الفوز رفع رصيد وست هام للنقطة الـ 30 في المركز السادس، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 28 في المركز الثامن.

أخبار متعلقة:
رأسية فلاهوفيتش تمنح فوزا صعبا ليوفنتوس على فروسينوني نابولي يعلن تمديد تعاقده مع فيكتور أوسيمين لجنة الحكام تكشف عبر في الجول سبب غياب الحكم الرابع عن الأدوار التمهيدية لكأس مصر نجم الجزائر: هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا

واستمر إريك تين هاج بدون تحقيق الفوز خارج أرضه على الفرق التسعة الكبرى في الدوري الإنجليزي منذ توليه مانشستر يونايتد.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي بجميع البطولات.

ولم يسجل مانشستر يونايتد أي هدف في آخر 6 ساعات بجميع المباريات لأول مرة منذ عام 1992.

وخسر مانشستر يونايتد 20 مباراة في سنة ميلادية واحدة لأول مرة منذ عام 1989.

التشكيل

بدأ ويلي كامبوالا في خط دفاع مانشستر يونايتد للمرة الأولى بسبب مرض رافاييل فاران.

أحداث المباراة

لم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص سوى بانفراد أهدره أليخاندرو جارناتشو بعد تمريرة من أنتوني.

في الشوط الثاني تألق أونانا في الدقيقة الـ 55 ومنع بوين من التسجيل برأسية رائعة.

صمود أونانا لم يستمر طويلا وعاد بوين وسجل تلك المرة بانفراد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك.

وبعد 6 دقائق أضاف وست هام الهدف الثاني عن طريق قدوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ من كوبي ماينو.

وسيعلب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر ضد أسيتون فيلا على ملعب أولد ترافورد، بينما سيحل وست هام ضيفا على أرسنال.

مانشستر يونايتد وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
ركبة فيكاريو تحافظ على فوز توتنام وتضع حدا لسلسلة انتصارات إيفرتون بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يخسر برباعية من ليدز ويبتعد عن ليستر المتصدر تشكيل ليفربول - صلاح يقود حملة الصدارة أمام أرسنال تشكيل أرسنال - عودة النني إلى مقاعد البدلاء.. القوة الضاربة في مواجهة ليفربول تين هاج: لسنا من فرق المقدمة.. وفي الوقت الحالي أدائنا ضعيف مويس: بعنا أفضل لاعب في إنجلترا في بداية الموسم.. وباكيتا لا يشعر بالخوف انتهت الدوري الإنجليزي – توتنام (2) (1) إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(0) مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
في مباراة العشرة إنذارات والطرد.. أتليتكو مدريد يفوز على إشبيلية ويتخطى برشلونة 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنزو بيريز يرحل عن ريفر بليت: أردت الرحيل مع لحظات سعيدة 6 دقيقة | أمريكا
ركبة فيكاريو تحافظ على فوز توتنام وتضع حدا لسلسلة انتصارات إيفرتون 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يخسر برباعية من ليدز ويبتعد عن ليستر المتصدر 21 دقيقة | المحترفون
تشكيل ليفربول - صلاح يقود حملة الصدارة أمام أرسنال 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - عودة النني إلى مقاعد البدلاء.. القوة الضاربة في مواجهة ليفربول 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا: ليس فقط بسبب النتائج السلبية.. مستقبل بيولي مع ميلان في خطر 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(1) باشاك شهير.. بدايةالشوط الثاني ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 3 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي 4 نونو جوميش: كنت سعيدا بترشيحي للانضمام إلى النادي الأفضل في إفريقيا