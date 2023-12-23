تشكيل مانشستر يونايتد - لاعب شاب يشارك لأول مرة ضد وست هام

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد وست هام يونايتد.

ويلعب مانشستر يونايتد مع وست هام على ملعب لندن الأولمبي في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل مفاجأة كبيرة بتواجد المدافع الشاب ويلي كامبوالا على حساب رافاييل فاران الذي تألق في المباراة الماضية ضد ليفربول.

كامبوالا هو مدافع شاب يبلغ من العمر 19 عاما من مواليد 2004 يشارك مع الفريق لأول مرة.

هذه الثنائية الدفاعية رقم 10 التي يستخدمهما مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: أرون وان بيساكا - ويلي كامبوالا - جوني إيفانز - لوك شاو.

الوسط: سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز -كوبي ماينو.

الهجوم: أنتوني - راسموس هويلاند - أليخاندرو جارناتشو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز التاسع برصيد 27 نقطة.