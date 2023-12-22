تقرير مغربي: رئيس الوداد متهم بالإتجار في المخدرات

يواجه سعيد الناصيري رئيس الوداد خطر السجن بتهمة الإتجار في المخدرات بحسب تقارير مغربية.

وحقق الناصيري نجاحات كبيرة مع الوداد أبرز الفوز بلقب دوري أطبال إفريقيا مرتين.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي، فإن سعيد الناصيري سيخضع للتحقيق أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.

وأوضح التقرير أن رئيس الوداد و24 آخرون مشتبه فيهم في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وأشارت التقارير إلى أن الاستماع إلى الناصيري بعد اتهامات له بالسطو على أموال وممتلكات عقارية.

وتأتي أزمة رئيس الوداد في الوقت الذي يعاني فيه الفريق خلال الموسم الحالي من تراجع كبير في النتاائج.

موقف الوداد تأزم في دوري أبطال إفريقيا بعد خساراته من سيمبا ليتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

وبات ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الرابعة كالتالي:

أسيك 10 نقاط (تأهل)

سيمبا 5 نقاط

جالاكسي 4 نقاط

الوداد 3 نقاط.