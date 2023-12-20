مجموعة فيوتشر - خسارة عودة وطرد مودي.. سوبر سبورت ينتصر على الهلال الليبي

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 23:18

كتب : FilGoal

محمد عودة - الهلال الليبي

حقق سوبر سبورت الجنوب إفريقي أول انتصار له في دور المجموعات من الكونفدرالية بالفوز على الهلال الليبي بنتيجة 2-1.

ويقود الهلال الليبي فنيا: محمد عودة، كما يتواجد أحمد عبد العزيز "مودي" في دفاع الفريق.

ورفع سوبر سبورت رصيده لـ 3 نقاط في المركز الثالث متساويا مع الهلال الليبي.

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ويعد الفوز مناسبا لكل من اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب، ومودرن فيوتشر.

ولا زال اتحاد العاصمة الجزائري في الصدارة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعدما انتهت مباراة اليوم بالتعادل السلبي.

وتقدم أصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة 11 بهدف سيلايلو راسيبوتجا.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمودي في الدقيقة 16.

وأدرك محمد التاروغي التعادل للضيوف في الدقيقة 23.

وخاض الفريق الجنوب إفريقي 60 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد طرد واشنطون أروبي لحصوله على إنذارين متتاليين.

وفي الشوط الثاني تساوى عدد لاعبي الفريقين بعدما تعرض أحمد عبد العزيز "مودي" مدافع الهلال الليبي للطرد في الشوط الثاني بعد حصوله على إنذارين.

وفي الدقيقة 89 سجل النيجيري إتيوسا إجهودارو هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض قائدا فريقه لتحقيق أول فوز في دور المجموعات.

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