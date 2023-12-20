في الدرجة الثانية.. الانفلات يتواصل في تركيا و5 بطاقات حمراء بعد مشادة ضخمة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 18:18

كتب : FilGoal

بورصاسبور

يتواصل الانفلات في الكرة التركية، وتلك المرة في دوري الدرجة الثانية حيث نشبت مشادة ضخمة نتج عنها طرد 5 لاعبين.

يأتي ذلك بعد اعتداء رئيس نادي أنقرة جوتشو على حكم اللقاء بالضرب، ما تسبب في إيقاف الدوري التركي قبل عودته مجددا.

كما لم تستكمل مباراة طرابزون سبور ضد إسطنبولسبور بسبب نزول رئيس النادي لأرضية الملعب وسحب اللاعبين قبل نهاية اللقاء اعتراضا على التحكيم.

أخبار متعلقة:
"هذه روح الروح" كوكا يسجل هاتريك في كأس تركيا متضامنا مع شهيدة غزة بعد إشراك هافيرتز كظهير أيسر.. تركيا تفوز على ألمانيا لأول مرة منذ 18 عاما بعد إيقاف الدوري التركي بسبب الاعتداء على حكم.. عودة النشاط الأسبوع المقبل تأجيل الدوري التركي والقبض على رئيس أنقرة جوجو بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد ريزاسبور

وشهدت مباراة بورصا سبور ضد ديار بكر سبور في الجولة الـ 18 من المجموعة البيضاء في دوري الدرجة الثانية مشادة ضخمة بين لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة.

وانتصر ديار بكر سبور باللقاء بنتيجة 2-0.

واشتعلت الأمور في الدقيقة 89 على ملعب بورصا سبور، وتدخلت قوات الشرطة لفض اللاعبين، كما اعتقلت مشجعا نزل لأرض الملعب.

وشهد اللقاء إشهار الحكم لـ 5 بطاقات حمراء بواقع 3 للاعبي ديار بكر و2 لأصحاب الأرض، وصب جمهور الفريق غضبه وألقى بمقذوفات في أرض الملعب.

وخرج لاعبو ديارب كر في حماية الشرطة ثم عادوا لأرض الملعب مجددا لاستكمال اللقاء، واستكمل الحكم اللقاء وأطلق صافرة النهاية سريعا.

ويحتل بورصا سبور المركز الثامن عشر -قبل الأخير- برصيد 14 نقطة.

فيما يحتل ديار بكر المركز السابع برصيد 26 نقطة.

بورصاسبور دياربكر الدرجة الثانية التركية
نرشح لكم
كأس إيطاليا - خروج حامل اللقب.. بولونيا يصعق إنتر في الشوط الإضافي صلاح يغيب عن مباراتي ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الكشف عن منافس ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في يوم ميلاده.. 3 أرقام قياسية لمبابي تقود سان جيرمان للانفراد بصدارة الدوري مصطفى محمد يتسبب في طرد لوفرين ويتعرض لإصابة قوية في الرأس.. ونانت يخسر من ليون صلاح يسجل.. ليفربول يدمر وست هام بخماسية ويطير لنصف نهائي كأس الرابطة عودة مرموش.. فرانكفورت يختتم 2023 بقلب الطاولة في +90 بثنائية ضد جلادباخ بقيادة هاري كين.. بايرن يتجاوز فولفسبورج ويواصل مطاردة ليفركوزن على الصدارة
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - خروج حامل اللقب.. بولونيا يصعق إنتر في الشوط الإضافي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
حازم إمام: السعيد سيعود للمنتخب في هذه الحالة.. وفيتوريا يريد تأجيل هذين المباراتين بالدوري 4 ساعة | منتخب مصر
صلاح يغيب عن مباراتي ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
وفيتان و8 جرحى.. حادث مروري خطير لفريق مولودية البيض الجزائري 4 ساعة | الوطن العربي
الكشف عن منافس ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
في يوم ميلاده.. 3 أرقام قياسية لمبابي تقود سان جيرمان للانفراد بصدارة الدوري 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مصطفى محمد يتسبب في طرد لوفرين ويتعرض لإصابة قوية في الرأس.. ونانت يخسر من ليون 4 ساعة | المحترفون
صلاح يسجل.. ليفربول يدمر وست هام بخماسية ويطير لنصف نهائي كأس الرابطة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة