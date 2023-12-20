في الدرجة الثانية.. الانفلات يتواصل في تركيا و5 بطاقات حمراء بعد مشادة ضخمة

يتواصل الانفلات في الكرة التركية، وتلك المرة في دوري الدرجة الثانية حيث نشبت مشادة ضخمة نتج عنها طرد 5 لاعبين.

يأتي ذلك بعد اعتداء رئيس نادي أنقرة جوتشو على حكم اللقاء بالضرب، ما تسبب في إيقاف الدوري التركي قبل عودته مجددا.

كما لم تستكمل مباراة طرابزون سبور ضد إسطنبولسبور بسبب نزول رئيس النادي لأرضية الملعب وسحب اللاعبين قبل نهاية اللقاء اعتراضا على التحكيم.

وشهدت مباراة بورصا سبور ضد ديار بكر سبور في الجولة الـ 18 من المجموعة البيضاء في دوري الدرجة الثانية مشادة ضخمة بين لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة.

وانتصر ديار بكر سبور باللقاء بنتيجة 2-0.

Bursasporê vê carê êrişî Diyarbekirsporê kir Futbolîstên Bursasporê, piştî golê êrişî futbolîst û endamên Diyarbekirsporê kir #kurd pic.twitter.com/NbSIieY51s — RudawKurdi (@RudawKurdi) December 20, 2023

واشتعلت الأمور في الدقيقة 89 على ملعب بورصا سبور، وتدخلت قوات الشرطة لفض اللاعبين، كما اعتقلت مشجعا نزل لأرض الملعب.

وشهد اللقاء إشهار الحكم لـ 5 بطاقات حمراء بواقع 3 للاعبي ديار بكر و2 لأصحاب الأرض، وصب جمهور الفريق غضبه وألقى بمقذوفات في أرض الملعب.

وخرج لاعبو ديارب كر في حماية الشرطة ثم عادوا لأرض الملعب مجددا لاستكمال اللقاء، واستكمل الحكم اللقاء وأطلق صافرة النهاية سريعا.

#VİDEO- Bursa'daki maçta çıkan kavga sonrası, Diyarbekirsporlu teknik heyet ve futbolcular, polisin oluşturduğu güvenlik çemberinden geçerek soyunma odasına gidebildi#Bursaspor #Diyarbekirspor pic.twitter.com/v6XIa1gXlp — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) December 20, 2023

ويحتل بورصا سبور المركز الثامن عشر -قبل الأخير- برصيد 14 نقطة.

فيما يحتل ديار بكر المركز السابع برصيد 26 نقطة.