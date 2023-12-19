تريزيجيه يسجل والمباراة لم تكتمل.. إنسحاب فريق إسطنبول أمام طرابزون بتدخل رئيس النادي

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

تريزيجيه

لم تكتمل مباراة إسطنبول سبور ضد مضيفه طرابزون سبور في الجولة 17 من الدوري التركي بسبب إنسحاب الفريق صاحب الأرض.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وتم إلغاء المباراة بعدما قرر فريق إسطنبول الإنسحاب من الملعب وعدم إكمال المواجهة في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وطرابزون من البداية وتسجيله لهدف.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - محاضرة من كولر.. وجلسات استشفائية لـ كوكا مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض السعودي لضم الشناوي.. وموقف الحارس فيفا يوافق على خروج هالاند ودي بروين ودوكو من قائمة مانشستر سيتي في مونديال الأندية

تريزيجيه تقدم أولا في الدقيقة 11 بمتابعة للكرة من أمام المرمى بعد ركلة ركنية.

ووصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 4 في الموسم الحالي خلال 12 مباراة بمختلف البطولات.

ثم تعادل فريق إسطنبول في الدقيقة 39 عن طريق معمر ساريكايا.

بداية الأزمة

في الشوط الثاني حدثت الأزمة التي أدت إلى إنسحاب فريق إسطنبول من المباراة.

طالبو لاعبو إسطنبول بالحصول على ركلة جزاء بعدما تعرض أحد لاعبي الفريق لاصطدام مع مدافع طرابزون ولكن الحكم أشار إلى استمرار المباراة.

وارتدت الكرة سريعة ووصلت إلى تريزيجيه الذي بدأ هجمة انتهت بهدف فريقه الثاني في الدقيقة 68 والذي سجله بول أونواتشو بضربة رأسية.

وبدأت الاعتراضات من فريق إسطنبول الذي أكمل اللعب بعد ذلك قبل أن يتدخل رئيس النادي.

ونزل رئيس النادي إلى أرض الملعب في الدقيقة 79 وأخرج لاعبيه وينسحب من المباراة.

ومن المنتظر أن يحدد الاتحاد التركي لكرة القدم مصير المباراة لاحقا.

Image

تريزيجيه الدوري التركي طرابزون
نرشح لكم
انتهت الدوري التركي - أسطنبول سبور (1)-(2) طرابزون.. إلغاء المباراة تريزيجيه أساسي مع طرابزون ضد اسطنبول سبور في الدوري التركي مدرب فرانكفورت يؤكد عودة مرموش أمام جلادباخ قرعة ملحق دوري المؤتمر - مواجهة بلجيكية لفريق مرموش بداية سلسلة انتصارات جديدة؟ ليفركوزن يفوز على فرانكفورت صدارة أرسنال في أمان.. جميع الفرص ضاعت في تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد عاد من الإيقاف ليسجل ويصنع.. حمدي فتحي يقود الوكرة لفوز مثير على الدحيل تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
نيوكاسل يسجل هدفا كوميديا في تشيلسي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا يتابع الجميع.. والأقرب خوض ودية واحدة قبل أمم إفريقيا 26 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم للأندية - مانشستر سيتي في طريقة للخماسية.. وأوروا يواجه الأهلي على البرونزية 33 دقيقة | كأس العالم للأندية
موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية.. القناة الناقلة 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
كرة صالات - منتخب مصر يتأهل مباشرة إلى أمم إفريقيا 46 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العالم للأندية - قرار جديد من كولر قبل مباراة المركز الثالث ساعة | كأس العالم للأندية
تريزيجيه يسجل والمباراة لم تكتمل.. إنسحاب فريق إسطنبول أمام طرابزون بتدخل رئيس النادي ساعة | المحترفون
كرة سلة - إنجاز قاري.. سيدات سبورتنج يتوجن بلقب إفريقيا للمرة الثانية على التوالي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة