تريزيجيه يسجل والمباراة لم تكتمل.. إنسحاب فريق إسطنبول أمام طرابزون بتدخل رئيس النادي

لم تكتمل مباراة إسطنبول سبور ضد مضيفه طرابزون سبور في الجولة 17 من الدوري التركي بسبب إنسحاب الفريق صاحب الأرض.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وتم إلغاء المباراة بعدما قرر فريق إسطنبول الإنسحاب من الملعب وعدم إكمال المواجهة في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وطرابزون من البداية وتسجيله لهدف.

تريزيجيه تقدم أولا في الدقيقة 11 بمتابعة للكرة من أمام المرمى بعد ركلة ركنية.

ووصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 4 في الموسم الحالي خلال 12 مباراة بمختلف البطولات.

ثم تعادل فريق إسطنبول في الدقيقة 39 عن طريق معمر ساريكايا.

بداية الأزمة

في الشوط الثاني حدثت الأزمة التي أدت إلى إنسحاب فريق إسطنبول من المباراة.

طالبو لاعبو إسطنبول بالحصول على ركلة جزاء بعدما تعرض أحد لاعبي الفريق لاصطدام مع مدافع طرابزون ولكن الحكم أشار إلى استمرار المباراة.

وارتدت الكرة سريعة ووصلت إلى تريزيجيه الذي بدأ هجمة انتهت بهدف فريقه الثاني في الدقيقة 68 والذي سجله بول أونواتشو بضربة رأسية.

وبدأت الاعتراضات من فريق إسطنبول الذي أكمل اللعب بعد ذلك قبل أن يتدخل رئيس النادي.

ونزل رئيس النادي إلى أرض الملعب في الدقيقة 79 وأخرج لاعبيه وينسحب من المباراة.

ومن المنتظر أن يحدد الاتحاد التركي لكرة القدم مصير المباراة لاحقا.