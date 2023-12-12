بعد الواقعة المثيرة.. استقالة رئيس أنقرة جوتشو والكشف عن سبب الاعتداء

أعلن نادي أنقرة جوتشو استقالة فاروق كوكا رئيس النادي بعد واقعة اعتدائه على خليل أوموت حكم مواجهة فريقه أمام ريزه سبور.

الفريقان كانا قد تعادلا بالأمس بهدف لهدف على ملعب أنقرة جوجو وشهدت طرد لاعب من كلا الفريقين بالإضافة لتسجيل ريزا سبور هدف التعادل في الدقيقة الـ 97.

عقب المباراة نزل فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو واعتدى على خليل أموت ميلير حكم المباراة بالضرب وتطور الأمر باعتداء أكثر من شخص آخر عليه بما فيهم بعض الجماهير مما تسبب في إصابته بإصابات قوية على مستوى الوجه.

ونشر نادي أنقرة جوتشو بيانا رسميا يعلن فيه استقالة رئيس النادي من منصبه واعتذاره للجميع بالأخص جماهير أنقرة جوتشو.

وصرح رئيس أنقرة جوتشو صحفيا بأنه تدخل إلى الملعب بسبب غضبه من قرارات الحكم.

وقال فاروق كوكا: "دخلت عقب المباراة اعتراضا على الحكم ولكن لم ألكمه، صفعته فقط ولم تكن قوية بما يكفي ليسقط هو انتظر 5 ثواني قبل أن يسقط".

وتابع "علمت لاحقا بتعرض الحكم للضرب وأنا آسف لتورطي في مثل هذا الحادث".

وأعلن محمد بوكيسكي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري التركي لأجل غير مسمى بسبب أحداث مباراة أنقرة جوتشو وريزا سبور.

رابطة الحكام الأتراك كانت قد دعت الحكام للإضراب عن إدارة مباريات الدوري التركي بسبب أحداث المباراة قبل أن يتم تأجيلها بشكل رسمي فيما بعد.

صباح اليوم تم اعتقال رئيس أنقرة جوتشو بالإضافة إلى شخصين أخرين لاتهامهم بالاعتداء على الحكم وتم توجيه تهم جنائية لهم.

الغريب في الأمر هو إن فاروق كوكا كان قد حصل منذ عدة أشهر على جائزة اللعب النظيف في الدوري التركي.

أنقرة جوتشو يحتل المركز الـ 11 في الدوري التركي برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما يحتل ريزا سبور المركز الثامن برصيد 22 نقطة.