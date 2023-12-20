تشكيل الزمالك - منسي أساسي أمام ساجرادا.. وشيكابالا وأوباما على مقاعد البدلاء

دفع معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بناصر منسي، في التشكيل الأساسي لمواجهة ساجرادا.

ويحل الزمالك ضيفا على ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيري – ناصر منسي

وعلى مقاعد البدلاء: عبد الرحمن نفاد – محمد طارق – أحمد زكي – عبد الله جمعة – سيد عبد الله – يوسف أوباما – سامسون أكينيولا – شيكابالا.

ويحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

بينما يحل أبو سليم الليبي ضيفا على سوار الغيني مساء اليوم في نفس المجموعة.