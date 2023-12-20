مانشستر سيتي يسيطر على جوائز بي بي سي.. وجائزة خاصة لأسطورة ليفربول

سيطر نادي مانشستر سيتي على جوائز الأفضل في عام 2023 المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وفاز مانشستر سيتي بجائزة أفضل نادي لعام 2023 والمقدمة من بي بي سي.

عام 2023 شهد تتويج الفريق السماوي بالثلاثية التاريخية بقيادة مدربه بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي حصل أولاً على لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2023، ليحقق بذلك اللقب الثالث على التوالي والخامس في غضون ست سنوات تحت قيادة بيب.

تبع ذلك بسرعة حصول الفريق على الثنائية المحلية، حيث تغلب مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 2-1 في ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

واختتم الموسم الأكثر إثارة ونجاحًا في تاريخ النادي بعد سبعة أيام في بداية يونيو، عندما تغلب مانشستر سيتي على إنتر 1-0 في إسطنبول ليفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وما زالت لدى مانشستر سيتي الفرصة للمنافسة على مزيد من الألقاب قبل نهاية العام، حيث يشارك فريق بيب جوارديولا حاليًا في كأس العالم للأندية في السعودية.

النجاح في جدة سيجعل مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يرفع خمسة ألقاب في سنة واحدة.

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فيما اختير بيب جوارديولا كمدرب العام في 2023.

وحصل مدرب مانشستر سيتي على هذا التكريم، الذي يمنح للمدرب الذي يُعتبر أن لديه أكبر تأثير على الرياضة البريطانية، عقب عام لافت شهد تحقيق النادي للثلاثية التاريخية قبل أن يحقق بعد ذلك كأس السوبر الأوروبي.

وحصد كيني دالجليش أسطورة على ليفربول على جائزة خاصة عن مجمل مسيرته الرياضية.

فقد تألق دالجليش في صفوف ليفربول كلاعب قبل أن يواصل مسيرة التألق كمدرب.