هالاند يتوج بجائزة أفضل شخصية رياضية في عام 2023

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

هالاند

حصد إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي جائزة أفضل شخصية رياضية لهذا العام، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وتقدم الجائزة من BBC، وهذه هي المرة الـ70 التي تقدم فيها الجائزة.

هالاند حصد معظم الجوائز الممكنة مع مانشستر سيتي هذا العام، بعدما قاد السماوي للفوز بالثلاثية التاريخية في موسمه الأول مع النادي.

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ونافس على الجائزة هذا العام ضد كل من:

سيمون بايلز (جمباز)

نوفاك دجوكوفيتش (تنس)

ماكس فيرستابين (فورمولا 1)

سيا كوليسي (راجبي)

ايتانا بونماتي (كرة نسائية)

Composite image showing Erling Haaland, Simone Biles, Max Verstappen, Siya Kolisi, Aitana Bonmati, Novak Djokovic. 70th Sports Personality pf the Year 2023 World Sport Star Award in big bold text

ويتصدر هالاند جدول هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 14 هدفا، بفارق 3 أهداف عن ملاحقه محمد صلاح.

مانشستر سيتي إرلينج هالاند
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