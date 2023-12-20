هالاند يتوج بجائزة أفضل شخصية رياضية في عام 2023

حصد إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي جائزة أفضل شخصية رياضية لهذا العام، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وتقدم الجائزة من BBC، وهذه هي المرة الـ70 التي تقدم فيها الجائزة.

هالاند حصد معظم الجوائز الممكنة مع مانشستر سيتي هذا العام، بعدما قاد السماوي للفوز بالثلاثية التاريخية في موسمه الأول مع النادي.

Here he is 🤩 Treble winner, serial record breaker, 2023 World Sport Star winner – Erling Haaland!#BBCSPOTY pic.twitter.com/enPRVNQFjC — BBC Sport (@BBCSport) December 19, 2023

ونافس على الجائزة هذا العام ضد كل من:

سيمون بايلز (جمباز)

نوفاك دجوكوفيتش (تنس)

ماكس فيرستابين (فورمولا 1)

سيا كوليسي (راجبي)

ايتانا بونماتي (كرة نسائية)

ويتصدر هالاند جدول هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 14 هدفا، بفارق 3 أهداف عن ملاحقه محمد صلاح.

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