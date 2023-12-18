تين هاج: يمكننا الفوز بالمباريات الكبيرة في هذه الحالة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - ليفربول

يؤمن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بأن فريقه يمكنه الفوز بالمباريات الكبيرة ضد كبار الدوري الإنجليزي في حالة واحدة.

وتعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بدون أهداف على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا فخور جدًا بهذا الفريق. ينبغي أن نفعل هذا عدة مرات".

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وأضاف "على سبيل المثال، كانت مباراة نيوكاسل صعبة أيضًا وارتكبنا خطأ وحيد ثم جاء الهدف. ولكن عندما تبقى في المباراة، وتكون منضبطًا وملتزمًا بخطة لعبك، تصل لما سعيت إليه وبالتالي يمكنك اغتنام فرصك".

وشدد المدرب الهولندي "نحن قادرون على الفوز أمام ليفربول. أعتقد أننا أثبتنا أننا قادرون على مجاراتهم".

وأكمل "إذا فعلنا ذلك في كل مباراة، فقبل كل شيء سنكون فريقًا يصعب التغلب عليه وبالتالي يمكننا المضي قدمًا والفوز بالمباريات وأيضًا المباريات الكبيرة".

وواصل "انضباط أنتوني؟ لديه الكثير الذي يمكنه تقديمه، ولكن المجهود الذي ظهر به أمام ليفربول هو ما يجب عليه القيام به في كل مباراة".

واستمر تين هاج "عليه أن يثبت ذلك في كل مباراة. لكنني أعتقد أن هذا ينطبق علي، وينطبق على الفريق بأكمله".

واستطرد "علينا أن نفعل ذلك في كل مباراة. لدينا فريق جيد، ويمكننا تحقيق شيء ما في هذا الموسم".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر. وبالتساوي مع أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 28 في المركز السابع.

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