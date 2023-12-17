مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) يونايتد.. فرصة الأول تضيع

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 18:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

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ق 2: الأول يضيع من عرضية تسيميكاس والدفاع يبعدها بعد ركلة حرة مباشرة

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح مانشستر يونايتد
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