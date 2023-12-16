بعد تأجيل المباراة.. لوتون يعلن إصابة لوكيير بسكتة قلبية في الملعب واستقرار حالته

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 23:39

كتب : FilGoal

توم لوكيير - لوتون

أعلن نادي لوتون تاون الإنجليزي استقرار حالة اللاعب توم لوكيير بعد إصابته بسكتة قلبية في أرض الملعب خلال لقاء بورنموث.

وتأجلت مباراة الفريقين في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي بعد سقوط اللاعب مغشيا عليه في الدقيقة 59 من عمر اللقاء والنتيجة 1-1.

وأوضح النادي في بيانه:

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"الطاقم الطبي للفريق يوضح إصابة توم لوكيير بسكتة قلبية على أرض الملعب، لكنه كان مستجيبا في الوقت الذي تم فيه نقله على النقالة".

وتلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه مرة أخرى الطواقم الطبية من الجانبين.

نُقل توم إلى المستشفى، حيث يمكننا طمأنة أنصاره بأنه مستقر ويخضع حاليا لمزيد من الاختبارات وعائلته بجواره.

نود شكركم على رسائل الدعم والاهتمام للوكس".

وليست تلك المرة الأولى التي يسقط فيها لوكيير أرضا، حيث سقط أرضا في الدقيقة العاشرة في مايو الماضي أمام كوفينتري سيتي في نهائي ملحق الشامبيونشيب.

وتبين حينها أن لوكيير (28 عاما) عانى من الرجفان الأذيني، وهي حالة يمكن أن تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم أو سريع بشكل غير طبيعي.

وقال بعد ذلك عبر هيئة الإذاعة البريطانية حينها: "خضعت لعملية جراحية لإصلاح الأمر ولا ينبغي أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأكمل "ليس هناك أي سبب لمعرفة سبب حدوث ذلك".

وأتم "أجريت فحص قلبي بالكامل وفحصته مرتين من خلال جميع عمليات المسح والاختبارات التي يمكنهم إجراؤها على القلب، وقد جاءت جميعها إيجابية".

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وشارك لاعب الوسط في 15 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر وتحصل على 4 بطاقات صفراء.

ويحتل لوتون المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

لوتون تاون توم لوكيير بورنموث الدوري الإنجليزي
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