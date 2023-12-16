مؤتمر تين هاج: لست خافئا من خسارة كبيرة ضد ليفربول.. ولم نكن كذلك وقت السباعية

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 12:14

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - فولام ومانشستر يونايتد

لا يشعر إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بالخوف من تلقي فريقه هزيمة كبيرة ضد ليفربول في المباراة المقبلة بل أكد على ثقته في اختيار فريقا يستطيع الفوز.

ويحل مانشستر يونايتد غدا الأحد ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد لملاقاته في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها يونايتد وليفربول منذ اكتساح الأخير لمنافسه الموسم الماضي بسباعية دون رد.

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وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي قائلا: "هاري ماجواير لن يتواجد معنا في المباريات المقبلة بسبب الإصابة ولكنه لن يغيب كثيرا، في المقابل لوك شو وماركوس راشفورد جاهزين للمباراة فيما يستمر غياب أنتوني مارسيال".

وبسؤاله هل يعرف من سيقود الفريق في مواجهة ليفربول بعد غياب برونو فيرنانديز للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات أجاب "نعم أعرف".

وعن هل سوف يكشف عنه أجاب ضاحكا "لا".

أما عن الضغط الواقع عليه وعلى فريقه خاصة بعد توديع دوري أبطال أوروبا واحتلال المركز الأخير في مجموعته قال: "أنا أركز على الفريق لجعله أفضل وهذا ما يشغلني، الجيد ليس جيدا بما يكفي نحن ليس لدينا ثباتا وعلينا العمل في كيفية جعل الفريق يلعب بشكل أفضل".

وعن مواجهة ليفربول قال: "لست قلقا سأختار فريقا يستطيع خوض التحدي ونحضره بأفضل شكل، نثق في أنفسنا ونريد اختيار فريقا يستطيع الفوز".

وبسؤاله عن جراح الهزيمة بسباعية قال: "لم أر الموسم الماضي أننا كنا خائفين بل كانت تجربة سيئة".

وأردف "الأمر ليس متشابها فسنحاول مجددا الموسم الجاري، في المباراة الماضية أعتقد أننا لعبنا شوط أول جيد جدا وانهرنا في الثاني".

وشدد تين هاج "هذا لا يمكن أن يحدث ولكن هذا حدث الموسم الماضي والآن هذا فريق ولاعبين مختلفين، لا يمكن تجاهل ما حدث ولكن يجب أن نقاتل ونتحدى أنفسنا ونذهب إلى هناك بفكرة التحضير للفوز".

وأردف المدرب الهولندي "الكل متحمس للذهاب إلى ملعب أنفيلد فهو ملعب عظيم نذهب إليه، نعرف مدى صعوبته وما حدث في الموسم الماضي سيكون في ذاكرتنا ولكننا سنتعلم منه ونحاول إثبات ذلك يوم الأحد".

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه أرسنال.

فيما يأتي يونايتد سادسا بـ27 نقطة.

تين هاج مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي
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