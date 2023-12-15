الثانية بعد لقاء بلوزداد.. طاقم تحكيم سنغالي يدير مباراة الزمالك وساجرادا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي للسنغالي عيسى سي.

ويواجه الزمالك منافسه ساجرادا الأربعاء المقبل في أنجولا في رابع جولات دور المجموعات من الكونفدرالية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويعاونه كل من الحاجي ماليك سامبا ونوح بانجورا، فيما يتولى أدلبرت ضيوف مهمة الحكم الرابع.

فيما سيكون الجنوب أفريقي بينيت كينث بايلي مراقباً للمباراة، والكاميروني رفائيل ديفين مراقباً للحكام.

وسبق لعيسى سي إدارة مباراة وحيدة للزمالك كان أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي وخسرها الفريق الأبيض في استاد القاهرة بهدف دون رد.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية بتسع نقاط يليه أبو سليم بست نقاط ثم ساجرادا بثلاث نقاط وأخيرا سوار كويا بدون أي نقطة.