كايسيدو يكشف سبب رفض ليفربول وتفضيل تشيلسي

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 14:36

كتب : FilGoal

موسيس كايسيدو

كشف موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي سبب تفضيله الانتقال للفريق اللندني من برايتون بدلا من ليفربول الذي كان قد أتم الاتفاق على ضمه بالفعل بل وأعلن مدرب الريدز يورجن كلوب عن الصفقة.

وقال كايسيدو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "المفاوضات كانت جارية مع تشيلسي وتطورت كثيرا وكان من المستحيل رفضهم لأنهم كانوا يدعمونني".

وواصل "عانيت كثيرا في الصيف الماضي لأن الرحيل من برايتون كان معقدا".

أخبار متعلقة:
استعادة ذكريات الحرب القديمة؟ مورينيو: لا أغار من جوارديولا ولكن بيراميدز يغرم لاعبيه بعد التعادل مع بلدية المحلة سبورت: ليفاندوفسكي تلقى عرضا ضخما من السعودية.. وهذا رد زوجته

وتابع "ليفربول جاء لضمي لكن الوقت كان متأخرا، أردت اللعب لتشيلسي، الناس الذين يعملون في النادي كانوا معي في كل لحظة وقت معاناتي".

وأتم اللاعب الإكوادوري حديثه "كان من الصعب رفض تشيلسي".

وكان ليفربول توصل لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو وأعلن كلوب في مؤتمر صحفي إتمام الصفقة.

وبعدها تفاجأ الجميع بإبلاغ كايسيدو لبرايتون برغبته في الانتقال إلى تشيلسي وليس ليفربول الذي أتم الاتفاق بالفعل.

وبعدها بأيام انتقل كايسيدو إلى تشيلسي رسميا.

وشارك صاحب الـ22 عاما مع تشيلسي في 17 مباراة في كل البطولات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

ويملك كايسيدو عقدا مع تشيلسي مستمر حتى عام 2031.

كايسيدو تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
التعثر الأول منذ شهر.. بدلاء ليفربول يسقطون أمام سانت جيلواز تبرئة أرتيتا من سوء السلوك بعد تصريحاته ضد الحكام عقب لقاء نيوكاسل غياب ماك أليستر أمام يونايتد بسبب إصابة تحدث لأول مرة في عهد كلوب جوارديولا يعلق على مشاركة فتى الكرات بعد 6 سنوات من صورتهما سويا "لاعب شارع" ونصيحة جوارديولا.. من هو ميكا هاميلتون هداف مانشستر سيتي الصاعد أثليتك: فاران قد يغادر مانشستر يونايتد مجانا جراحة ناجحة لـ ماتيب في الرباط الصليبي تقرير: ولفرهامبتون يوافق على تجديد عقد تشان.. وسيصبح من الأعلى أجرا في الفريق
أخر الأخبار
الثانية بعد لقاء بلوزداد.. طاقم تحكيم سنغالي يدير مباراة الزمالك وساجرادا 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
كايسيدو يكشف سبب رفض ليفربول وتفضيل تشيلسي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استعادة ذكريات الحرب القديمة؟ مورينيو: لا أغار من جوارديولا ولكن 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يغرم لاعبيه بعد التعادل مع بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
سبورت: ليفاندوفسكي تلقى عرضا ضخما من السعودية.. وهذا رد زوجته ساعة | سعودي في الجول
علاء عبد العال: أتمنى تدريب الأهلي يوما ما.. لكن هذا مستحيل 2 ساعة | الدوري المصري
ماركا: بداية المسلسل المقبل؟ مبابي يهاجم إنريكي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
حجازي أساسي.. تقرير يكشف خطة وتشكيل اتحاد جدة ضد الأهلي في كأس العالم للأندية 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 2 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 3 تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة 4 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم