كايسيدو يكشف سبب رفض ليفربول وتفضيل تشيلسي

كشف موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي سبب تفضيله الانتقال للفريق اللندني من برايتون بدلا من ليفربول الذي كان قد أتم الاتفاق على ضمه بالفعل بل وأعلن مدرب الريدز يورجن كلوب عن الصفقة.

وقال كايسيدو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "المفاوضات كانت جارية مع تشيلسي وتطورت كثيرا وكان من المستحيل رفضهم لأنهم كانوا يدعمونني".

وواصل "عانيت كثيرا في الصيف الماضي لأن الرحيل من برايتون كان معقدا".

وتابع "ليفربول جاء لضمي لكن الوقت كان متأخرا، أردت اللعب لتشيلسي، الناس الذين يعملون في النادي كانوا معي في كل لحظة وقت معاناتي".

وأتم اللاعب الإكوادوري حديثه "كان من الصعب رفض تشيلسي".

وكان ليفربول توصل لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو وأعلن كلوب في مؤتمر صحفي إتمام الصفقة.

وبعدها تفاجأ الجميع بإبلاغ كايسيدو لبرايتون برغبته في الانتقال إلى تشيلسي وليس ليفربول الذي أتم الاتفاق بالفعل.

وبعدها بأيام انتقل كايسيدو إلى تشيلسي رسميا.

وشارك صاحب الـ22 عاما مع تشيلسي في 17 مباراة في كل البطولات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

ويملك كايسيدو عقدا مع تشيلسي مستمر حتى عام 2031.