في غياب علي ماهر.. المصري يكرر رقما غائبا من 18 عاما ويفوز على الزمالك بهدف قناوي

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 21:11

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

حقق المصري الفوز على الزمالك بنتيجة 1-0 في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد برج العرب.

سجل هدف اللقاء الوحيد: غيلاس قناوي.

لأول مرة يحقق المصري انتصارين متتاليين على الزمالك في الدوري منذ أن حقق الفوز 3 مباريات متتالية موسمي 2005-06 و2006-07.

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وتعد تلك ثاني أفضل سلسلة للفريق البورسعيدي ضد الأبيض في القرن الحالي بالدوري المصري، حيث لم يخسر الفريق في آخر 4 مباريات ضد منافسه بالدوري بواقع 2 فوز و2 تعادل.

وتعد السلسلة الأفضل للمصري ضد الزمالك بين موسم 2004-05 و2006-07 في 5 مباريات (3 فوز و2 تعادل).

ولم يحقق علي ماهر خلال 10 مباريات سابقة الفوز على الزمالك، حيث تعادل في مباراة وخسر 9، لكن اليوم وفي غيابه حقق الفريق البورسعيدي الفوز.

ولأول مرة الموسم الجاري في الدوري المصري لا يسدد أحمد سيد زيزو هداف الأبيض أي تسديدة بين القائمين وعارضة المنافس.

وارتقى المصري للمركز الثاني من العاشر ووصل رصيده لـ15 نقطة بشكل مؤقت وله مباراة مؤجلة ضد مودرن فيوتشر.

بينما توقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة، وخسر معتمد جمال المدير الفني للأبيض لأول مرة وظل في المركز الـ 11.

التشكيل

عاد باهر المحمدي لدفاع المصري وكذلك إيزي إيميكا لاعب الوسط.

وغاب علي ماهر المدير الفني للمصري بسبب سفره للحصول على رخصة تدريبية من فيفا. (طالع التفاصيل)

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في المقابل وخرج محمود حمدي "الونش" من قائمة المباراة.

وقاد سيف الجزيري هجوم الزمالك ويجاوره أحمد سيد "زيزو" وسيد عبد الله.

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وصف المباراة

أول 20 دقيقة اكتفى كلا الفريقين بمحاولة إيجاد منفذ للتهديد لكن دون عائد.

في الدقيقة 22 أرسل كريم العراقي عرضية من الجهة اليمنى ومهد إلياس الجلاسي الكرة إلى غيلاس قناوي الذي سدد كرة قوية على الطائر مرت بجوار القائم.

ظهور المصري الهجومي بدأ يتطور، ومن عرضية وإثر التحام هوائي بين محمد عواد وفخر الدين بن يوسف، تحصل المصري على ركلة جزاء بداعي وجود ضربة من الحارس في رأس المهاجم التونسي في الدقيقة 28.

اعترض لاعبي الزمالك على الركلة، وفي الدقيقة 30 انبرى التونسي الجلاسي للركلة وسدد كرة أرضية تصدى لها عواد.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يتصدى فيها عواد لركلة جزاء من لاعبي المصري، ولأول مرة يهدر الجلاسي لركلة جزاء في مسيرته.

وفي الدقيقة 37 خرج عمر جابر متأثرا بالإصابة العضلية وعوضه محمد طارق في دفاع الأبيض.

وعقب دقيقتين خرج نبيل عماد أيضا لكن عاد لأرض الملعب سريعا.

وفي الدقيقة 44 منعت العارضة تسديدة أرضية من سيف الجزيري، وتألق محمود جاد وتصدى لمتابعة سيد عبد الله ومنع الكرة من سكون شباكه من على خط المصري.

ومن مرتدة سريعة عربية مرر فخر الدين بن يوسف بينية إلى الجزائري غيلاس قناوي الذي انفرد وسدد كرة أرضية سكنت شباك عواد في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول الذي بتفوق الفريق البورسعيدي.

ورفع الجزائري رصيده لـ 3 أهداف مع المصري جاءت في آخر 4 مباريات شارك بها في الدوري.

في الشوط الثاني دفع معتمد جمال بتغيير ثانٍ بمشاركة إبراهيما نداي بدلا من سيد عبد الله.

وكاد ميدو جابر أن يعزز من تقدم المصري بهدف ثاني في الدقيقة 47 لكن محمد عبد الشافي أبعد الكرة من أمام المرمى.

وبدأ الزمالك في محاولاته الهجومية لتعديل النتيجة.

وتصدى جاد لتسديدة أرضية من نبيل عماد في الدقيقة 62.

وبعد دقيقة شارك كل من ناصر منسي وعمرو السيسي بدلا من نبيل عماد والجزيري.

وردت العارضة تسديدة قوية من نداي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68

وقبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء شارك حسن علي وعمرو موسى بدلا من إلياس الجلاسي وإيزي إيميكا.

وفي الدقيقة 79 شارك شيكابالا بدلا من عبد الشافي.

ورد محمد عبد الكريم القائم بأعمال المدير الفني للقاء بتغييرين أخيرين في الدقيقة 86 بمشاركة محمد الشامي ومحمد دبش بدلا من فخر الدين وميدو جابر.

محاولات الزمالك في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل

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