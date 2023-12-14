مصدر من المصري يكشف لـ في الجول سبب غياب علي ماهر أمام الزمالك

كشف مصدر من النادي المصري سبب غياب علي ماهر المدير الفني عن لقاء الزمالك.

ويلتقي المصري والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري على استاد برج العرب.

وأوضح المصدر قائلا لـ FilGoal.com: "علي ماهر سافر أمس الأربعاء، إلى المغرب لحضور الدورة التدريبية (برو) والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وسبق أن حصد عدة مدربين الرخصة التدريبية والتي أقيمت في المغرب منذ عامين من بينهما بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق ووليد الركراكي مدرب منتخب المغرب.

وحصد علي ماهر منذ عدة أشهر الشهادة التدريبية المقدمة من اتحاد الكرة المصري.

ويقود محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق البورسعيدي بشكل مؤقت لحين عودة علي ماهر.

وعاد علي ماهر لتولي تدريب المصري الموسم الجاري.

وحقق علي ماهر لقبا وحيدا في مسيرته بحصد لقب كأس الرابطة المصرية مع فيوتشر عندما فاز على غزل المحلة في النهائي بنتيجة 5-1.

ويحتل المصري المركز العاشر في الدوري برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، وله مباراة مؤجل مع مودرن فيوتشر.