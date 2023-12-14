عواد يواصل التألق في ركلات الجزاء ضد المصري.. والجلاسي يهدر لأول مرة بمسيرته

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

محمد عواد يتصدى لركلة جزاء إلياس الجلاسي

تصدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك لركلة جزاء لأول مرة الموسم الجاري بعدما منع فرصة إلياس الجلاسي لاعب المصري.

ويلتقي المصري والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري على استاد برج العرب.

ولأول مرة محمد عواد يتصدى لركلة جزاء مع الزمالك في الدوري المصري منذ التصدي لتسديدة أحمد علي مهاجم المقاولون العرب في موسم 2021-22.

أخبار متعلقة:
تشكيل المصري - عودة باهر المحمدي.. وفخر الدين يقود الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك – الجزيري يقود الهجوم أمام المصري.. وشيكابالا على الدكة خبر في الجول - خروج الونش من قائمة الزمالك.. والخطوة المقبلة أدار مواجهة نارية لهما من قبل.. البنا حكم مباراة المصري والزمالك

ومنذ ذلك الحين استقبلت شباكه 3 أهداف من علامة الجزاء مع الأبيض.

وإجمالا تصدى عواد لـ 7 ركلات جزاء بقميص الزمالك منها 3 ضد المصري حيث تصدى من قبل لركلتي جزاء أمام الفريق البورسعيدي في مباراة موسم 2020-21.

وبذلك منع عواد 3 ركلات من لاعبي المصري وهم حسن علي وسعيدو سيمبوري وإلياس الجلاسي.

والتقطت عدسات FilGoal.com التونسي سيف الجزيري وهو يشير إلى عواد بالزواية الذي سيسدد بها مواطنه الجلاسي، وبالفعل تصدى لها الحارس الدولي.

في المقابل وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، أهدر إلياس الجلاسي أول ركلة جزاء في مسيرته بعدما سجل 14 هدفا من علامة الجزاء سابقا بواقع:

1 مع الملعب التونسي.

6 مع اتحاد المنستيري التونسي.

7 مع المصري.

محمد عواد إلياس الجلاسي الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر معتمد جمال: التوفيق لم يحالفنا ولم أفضل المجازفة.. وسبب البدء بـ شيكابالا كبديل مدرب المصري: كنا نستطيع الفوز بثلاثة أهداف على الزمالك.. وظرف طارئ منع علي ماهر من العودة في غياب علي ماهر.. المصري يكرر رقما غائبا من 18 عاما ويفوز على الزمالك بهدف قناوي رأسيات رائعة وركلة جزاء في السماء.. بيراميدز يتعادل مع المحلة ويفتح الطريق أمام الأهلي مصدر من المصري يكشف لـ في الجول سبب غياب علي ماهر أمام الزمالك انتهت في الدوري المصري – بيراميدز (2)-(2) بلدية المحلة انتهت الدوري المصري - المصري (1) (0) الزمالك.. فوز الفريق البورسعيدي هاتريك "إيفونا" يقود الجونة لمواصلة البداية الرائعة على حساب البنك الأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر معتمد جمال: التوفيق لم يحالفنا ولم أفضل المجازفة.. وسبب البدء بـ شيكابالا كبديل 44 ثاتيه | الكرة المصرية
مدرب المصري: كنا نستطيع الفوز بثلاثة أهداف على الزمالك.. وظرف طارئ منع علي ماهر من العودة 10 دقيقة | الدوري المصري
في غياب علي ماهر.. المصري يكرر رقما غائبا من 18 عاما ويفوز على الزمالك بهدف قناوي 40 دقيقة | الدوري المصري
رأسيات رائعة وركلة جزاء في السماء.. بيراميدز يتعادل مع المحلة ويفتح الطريق أمام الأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري
تبرئة أرتيتا من سوء السلوك بعد تصريحاته ضد الحكام عقب لقاء نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول سبب غياب علي ماهر أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
عواد يواصل التألق في ركلات الجزاء ضد المصري.. والجلاسي يهدر لأول مرة بمسيرته ساعة | الدوري المصري
حارس مرمى اتحاد جدة: وجود حجازي سيفيدنا ضد الأهلي.. وأتمنى أداء مثل لقاء أوكلاند 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 2 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 3 تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة 4 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم