عواد يواصل التألق في ركلات الجزاء ضد المصري.. والجلاسي يهدر لأول مرة بمسيرته

تصدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك لركلة جزاء لأول مرة الموسم الجاري بعدما منع فرصة إلياس الجلاسي لاعب المصري.

ويلتقي المصري والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري على استاد برج العرب.

ولأول مرة محمد عواد يتصدى لركلة جزاء مع الزمالك في الدوري المصري منذ التصدي لتسديدة أحمد علي مهاجم المقاولون العرب في موسم 2021-22.

ومنذ ذلك الحين استقبلت شباكه 3 أهداف من علامة الجزاء مع الأبيض.

وإجمالا تصدى عواد لـ 7 ركلات جزاء بقميص الزمالك منها 3 ضد المصري حيث تصدى من قبل لركلتي جزاء أمام الفريق البورسعيدي في مباراة موسم 2020-21.

وبذلك منع عواد 3 ركلات من لاعبي المصري وهم حسن علي وسعيدو سيمبوري وإلياس الجلاسي.

والتقطت عدسات FilGoal.com التونسي سيف الجزيري وهو يشير إلى عواد بالزواية الذي سيسدد بها مواطنه الجلاسي، وبالفعل تصدى لها الحارس الدولي.

في المقابل وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، أهدر إلياس الجلاسي أول ركلة جزاء في مسيرته بعدما سجل 14 هدفا من علامة الجزاء سابقا بواقع:

1 مع الملعب التونسي.

6 مع اتحاد المنستيري التونسي.

7 مع المصري.