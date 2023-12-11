نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأفضل خلال عام 2023.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ويقام الحفل في المغرب، وسيتم خلاله توزيع العديد من الجوائز على رأسها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

ويتنافس على الجائزة محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا.

كما ينافس الأهلي على لقب أفضل ناد في قارة إفريقيا، وبيرسي تاو لاعب الأهلي على لقب أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

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نهاية حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

جائزة أفضل لاعب في إفريقيا: فيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا ونابولي الإيطالي

جائزة أفضل لاعبة في قارة إفريقيا: عزيزات أشوالا لاعبة برشلونة

تشكيل الأفضل في إفريقيا

المرمى: أندري أونانا – الكاميرون – مانشستر يونايتد

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان) - كاليدو كوليبالي (السنغال – الهلال السعودي) - شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية – مارسيليا)

الوسط: توماس بارتي (غانا – أرسنال) – محمد قدوس (غانا – وست هام يونايتد) – فرانك زامبو أنجيسا (نابولي – الكاميرون) – سفيان أمرابط (المغرب – مانشستر يونايتد)

الهجوم: محمد صلاح (مصر – ليفربول) – ساديو ماني (السنغال – النصر) – فيكتور أوسيمين (نيجيريا – نابولي)

جائزة أفضل مدرب في إفريقيا: وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب

جائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية: ديزيري إليس (جنوب إفريقيا)

جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا: ياسين بونو

جائزة أفضل حارسة مرمى للكرة النسائية: تشياماكا ننادوزي لاعبة باريس ومنتخب نيجيريا

جائزة أفضل هدف في إفريقيا: محمود كهربا لاعب الأهلي في الهلال السوداني

جائزة أفضل منتخب في إفريقيا: منتخب المغرب

جائزة أفضل منتخب للكرة النسائية: منتخب نيجيريا

جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا: لامين كمارا لاعب ميتز الفرنسي ومنتخب السنغال

جائزة أفضل لاعبة شابة داخل قارة إفريقيا: نسرين الشاد لاعبة ليل الفرنسي ومنتخب المغرب

جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا: بيرسي تاو لاعب الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا

جائزة أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا: فاطمة تكنوات لاعبة الجيش الملكي المغربي

جائزة أفضل ناد في إفريقيا: الأهلي أفضل نادي في قارة إفريقيا

جائزة أفضل ناد للكرة النسائية في إفريقيا: صنداونز الجنوب إفريقي

انطلاق الحفل