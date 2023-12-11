لم يحضر أي من الحراس.. غياب الشناوي وبونو عن حفل جوائز كاف

يُقام حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في غياب تام للثلاثي المرشح لجائزة أفضل حارس في القارة.

أندري أونانا النادي : مانشستر يونايتد ياسين بونو النادي : الهلال محمد الشناوي النادي : الأهلي

الجائزة ينافس عليها محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي.

ويتواجد أيضا ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي حاليا، وإشبيلية الإسباني سابقا قبل الصيف.

أما المرشح الثالث فهو أندري أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون ووصيف دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان ولاعب مانشستر يونايتد الحالي.

ويغيب الثلاثي عن الحفل المقام في مراكش بالمغرب.

الشناوي يتواجد الآن مع بعثة الأهلي المتجهة إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

أما أونانا فيستعد مع فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

أما ياسين بونو، فهو في الملعب حاليا بينما نتحدث، حيث يخوض مع الهلال السعودي مباراة في الدوري ضد التعاون.

وتعود الجائزة للمرة الأولى بعد توقفها عام 2008، حيث كان عصام الحضري أول وآخر فائز بها، في 2001 و2006 و2007 و2008.

فاز بها السنغالي توني سيلفا مرتين في 2002 و2005، والكاميروني كارلوس كاميني في 2003، والتونسي علي بومنيجل في 2004.