انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (4)-(1) نيوكاسل

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

ديان كولوسيفسكي - توتنام - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة توتنام ضد نيوكاسل في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي نيوكاسل في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

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انتهت

ق 91: جووووووول جويلينتون لنيوكاسل بعد وصول الكرة له وسددها مباشرة في المرمى.

ق 84: جوووووووول رابع لسون من ركلة جزاء

ق 62: برينان جونسون يسدد كرة كرة قوية من الجهة اليمنى وترتطم في العارضة.

ق 60: جووووووول ريتشارليسون يسجل الثالث بعد تلقيه عرضية من بورو لينفرد بالحارس ويضعها بين قدميه ويضعها في المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: ديان كولوسيفسكي لعب عرضية متوسطة الارتفاع من داخل منطقة الجزاء وكاد أن يضيف ريتشارليسون الهدف الثالث لكن لم يلحق بالكرة.

ق 37: جووووووول ريتشارليسون من صناعة سون بعدما توغل من الجهة اليسرى ويمررها للمهاجم البرازيلي ليضعها في المرمى.

ق 33: بعد تمريرة خاطئة من بيدرو بورو وصلت إلى أنتوني جوردون ليمرر إلى ميجيل ألميرون ويضعه في موقف 1 على 1 مع جوليلمو فيكاريو حارس مرمى توتنام لكن وضعها ألميرون ضعيفة أمسك بها الحارس الإيطالي.

ق 30: كاد أن يضاعف بابي ماتار سار النتيجة لتوتنام بعد عرضية أرضية جيدة من برينان جونسون لكن لم يسددها سار بأفضل طريقة لتبعد المرمى.

ق 26: جوووووووول ديستيني أودوجي يسجل الهدف الأول لتوتنام بعد توغل هيونج مين سون من الجهة اليسرى ويلعب عرضية أرضية ليسدد أودوجي الكرة في المرمى

ق 8: بن ديفيز ينقذ توتنام من تلقي الهدف الأول بعدما شتت عرضية أرضية من نيوكاسل كانت باتجاه مهاجمين ولكن ألحقها ديفيز قبلهما.

ق 6: تسديدة خطيرة وقوية من قبل برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل لكنذهبت الكرة أعلى المرمى قليلا.

بداية المباراة

توتنام الدوري الإنجليزي نيوكاسل سون
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