رقم لأول مرة منذ 2021.. إيفرتون يبتعد عن مراكز الهبوط بفوز مثير على تشيلسي

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 18:16

كتب : FilGoal

إيفرتون

ابتعد إيفرتون عن مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من المسابقة.

وحقق إيفرتون الفوز الثالث على التوالي له في الدوري الإنجليزي ليصل إلى النقطة رقم 13 ويرتقي إلى المركز 17 بجدول الترتيب.

وذلك بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي.

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وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 19 في المركز الـ12.

وفاز إيفرتون في 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ مارس 2021، كما حقق شون دايتش مدرب الفريق الأزرق 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي منذ عام 2019 عندما كان مدربا لبيرنلي.

وتلقى تشيلسي الخسارة الثانية على التوالي له بعدما هُزم في المباراة الماضية ضد مانشستر يونايتد.

وهي الهزيمة الثالثة خلال آخر 4 مباريات، كما لم يحقق تشيلسي إلا فوز وحيد في آخر 5 مباريات بعدما خسر 3 وتعادل مرة وفاز مرة.

ثنائية فوز إيفرتون سجلها كل من عبد الله دوكوري ولويس دوبين.

شهد تشكيل تشيلسي جلوس رحيم ستيرلينج على مقاعد البدلاء مع انطلاق المباراة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور.

وسجل عبد الله دوكوري الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتلقى تشيلسي ضربة قوية بعد إصابة الحارس روبرت سانشيز وخروجه من الملعب في الدقيقة 84 وشارك بدلا منه الحارس البديل جورجي بيتروفيتش.

وفي الوقت القاتل أضاف لويس دوبين الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 92 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لركلة ركنية.

لتنتهي المباراة بفوز إيفرتون الثاني على التوالي في ملعبه جوديسون بارك.

فولام × وست هام يونايتد

في مباراة أخرى سحق فولام ضيفه وست هام يونايتد بخماسية دون رد.

ورفع فولام رصيده إلى النقطة 21 في المركز العاشر، وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 24 في المركز التاسع.

تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد فولام
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