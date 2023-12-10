مدرب مونبيلييه: اللاعبون يفكرون في كأس أمم إفريقيا أكثر من ناديهم

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 15:00

كتب : FilGoal

زاكاريان

اتهم ميشيل دير زاكاريان المدير الفني لفريق مونبيلييه الفرنسي لاعبيه بتفكيرهم في كأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل أكثر من التفكير في مصلحة ناديهم.

وقال زاكاريان لشبكة "RMC" الفرنسي: "هناك بعض اللاعبين الذين يفكرون في كأس الأمم الإفريقية أكثر من ناديهم، يتقاضون رواتبهم من النادي، وليس من منتخباتهم التي ستلعب أمم إفريقيا".

الإصابات تتزايد في مونبيلييه ويعاني زاكاريان من كثرة عددها ففي مباراة ضد كليرمون التي أقيمت يوم 29 نوفمبر الماضي، خرج ماكسيم ستيف وتيو سان لوس وجوردان فيري.

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وتعرض أيضا وهبي وليو ليروي وأرنو نوردين للإصابة.

الأمر المثير للدهشة أن من بين كل هؤلاء الذين يعانون من الإصابات، لا يوجد إلا وهبي الخزري التونسي الذي من الممكن المشاركة من البطولة بسبب جنسيته، على العكس الآخرين إذ أنهم لا يحملون جنسية إفريقية للمشاركة في البطولة من الأساس.

ويضم مونبلييه أكثر من لاعب يمكنه المشاركة في البطولة، وهم:

- ديميتري بيرتاود (الكونغو الديمقراطية).

- كيكي كوياتي (مالي)

- إيسياجا سيلا (مالي)

- فالاي ساكو (مالي)

- إنزو تكاتو (الكاميرون)

- وهبي الخزري (تونس)

- يانيس جيرموتشي (الجزائر)

كل هؤلاء لا يعانون من أي إصابة إلا سيلا فبالتالي انتقاده من أجل لاعب واحد فقط لعب 9 مباريات فقط.

ويحتل مونبيلييه المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.

كأس الأمم الإفريقية الدوري الفرنسي مونبيلييه وهبي الخزري
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