قبل أيام من كأس العالم للأندية.. هالاند يغيب عن صفوف سيتي

تأكد غياب إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي عن صفوف فريقه في مباراة لوتون تاون يوم الأحد.

ويحل حامل لقب الدوري الإنجليزي ضيفا على الصاعد حديثا ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن فريق مانشستر سيتي سافر لملاقاة لوتون بدون هالاند المصاب.

غياب هالاند هداف الفريق تعد ضربة موجعة للفريق الذي يستعد لخوض 3 مباريات خلال أسبوع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، ويعاني منذ تذبذب في النتائج مؤخرا.

إذ لم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات من الدوري الإنجليزي، فقد تعادل 3 مباريات وخسر أخرى.

سيلعب الفريق السماوي ضد لوتون تاون يوم الأحد، ويلاقي النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ثم يواجه كريستال بالاس يوم السبت، قبل السفر إلى السعودية.

وينتظر سيتي الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني لملاقاته في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

بينما يأتي لوتون في المركز الـ18 بـ9 نقاط.

ويحتل هالاند صدارة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا، بفارق 3 أهداف عن ملاحقه محمد صلاح.

video:1