قائمة الأهلي – غياب أكرم توفيق وصلاح محسن.. وتواجد محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ضد بلوزداد

يغيب أكرم توفيق وصلاح محسن وكريم وليد وأحمد عبد القادر عن قائمة الأهلي المستدعاة للقاء شباب بلوزداد.

ويلتقي الأهلي غدا الجمعة في ملعب برج العرب مع شباب بلوزداد في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر الأهلي المجموعة بأربع نقاط يليه ميدياما بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد فيما يأتي يانج أفريكانز رابعا بنقطة وحيدة.

ويتواجد في القائمة محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم عقب شفائهما من الإصابة التي آلمت بكل منهما قبل وخلال لقاء يانج أفريكانز الماضي.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء

في الدفاع: علي معلول- خالد عبد الفتاح- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد هاني- كريم فؤاد

في الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- عمرو السولية- إمام عاشور- أحمد نبيل "كوكا"- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر

في الهجوم: ، بيرسي تاو- أنتوني موديست- محمود عبد المنعم "كهربا"